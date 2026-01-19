運動雲

8次一級國際賽同隊出征　潘威倫致敬陳鏞基：游擊給人安定感

▲▼中職陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

▲陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅老將、隊史全壘打王陳鏞基日前宣布將在本季結束後引退，繼潘威倫、胡金龍相繼告別球場後，又一位代表性人物即將卸下戰袍。身為多年並肩作戰的老戰友，現任一軍投手教練潘威倫談到此事，語氣中滿是感慨，直言只想對陳鏞基說一句「辛苦了」。

潘威倫表示，球員終究都會走到這個時間點，能夠在場上打這麼久，本身就是一件不容易的事，「鏞基要退休，辛苦了。畢竟在這個場上，選手中一定會碰到這個時間點。他付出的我想大家都有看到跟感受到。」

回顧國家隊生涯，陳鏞基與潘威倫、胡金龍等世代戰友，曾多次並肩披上中華隊戰袍，征戰多項重大國際賽事。從2003年亞洲棒球錦標賽、2004年雅典奧運，到2006年首屆世界棒球經典賽與卡達杜哈亞運，之後也共同參與2010年廣州亞運、2013年經典賽、2015年世界12強賽以及2017年第四屆經典賽，這批球員長年撐起中華隊核心戰力，見證台灣棒球在國際舞台的起伏與傳承。

回憶起過去仍在投手丘奮戰的歲月，潘威倫也提到，只要知道身後的游擊防區由陳鏞基鎮守，心裡就多了一份踏實感。「我在投手丘，他在守備，他當游擊手就是給人一種安定感。」

陳鏞基在場上的態度影響了很多年輕選手，潘威倫認為，「能在賽場上打到這樣的時間，他的付出就是在平常的日子裡，在場上的態度，對自己的要求，下了很多功夫。」

