備戰WBC留守台南　沙子宸笑談搶票失敗：跟搶周杰倫一樣

▲沙子宸。（圖／記者楊舒帆攝）

▲沙子宸。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

WBC經典賽中華隊正如火如荼集訓中，運動家體系小將沙子宸參賽意願相當高，不過因球團未放行集訓報到，目前仍留在台南球場，自主跟著曾浩哲教練，以及「黑山羊」江宗澤教練調整訓練進度，朝備戰經典賽的節奏前進。

沙子宸目前仍在台南球場進行自主訓練，牛棚進度約落在20至30顆球。他透露，「餅總（林岳平）之前有看過我投球，現在的訓練狀況也會回報給曾總（曾豪駒）。」整體訓練目標皆以3月經典賽為方向，他表示，目前與曾浩哲教練配合順利，「其實3、4年前就開始跟著他練，體能部分則由江宗澤教練負責，他們會一起討論、互相配合。」

由於球團不放行參與中華隊集訓，沙子宸只能透過新聞關注中華隊開訓動態，他坦言，「很想趕快融入大家，看了真的很想去。」

有趣的是，沙子宸私下也加入經典賽搶票行列，笑說自己與弟弟一起在E-Plus網站搶票，「前10分鐘根本進不去，網站一直卡住，刷了3、40分鐘都沒有成功。」他也提到，過去搶周杰倫演唱會門票時狀況相似，最後同樣沒搶到，自嘲「好像真的沒有搶票運」。

沙子宸在經典賽資格賽表現亮眼，對南非登板2.2局未被敲安、無失分，送出1次三振，用球數37球，最快球速達150公里，不過因抽筋提前退場。回顧上季，他累計投出99.2局，防禦率4.15、WHIP 1.24，送出87次三振，局數與三振數皆刷新旅美生涯新高。

談到新球季目標，沙子宸表示，希望今年結束時能站上2A層級，但也不會過度設限，「重點是把去年表現不好的地方修正好，今年把自己做得更好。」

