差點就沒參賽！林俊易自曝帶傷出征印度賽　盼未來贏更多比賽

台灣羽球「左手重砲」林俊易18日在超級750系列的印度羽球公開賽男單決賽，以21比10、21比18直落二擊敗世界排名第4的印尼好手克里斯提（Jonatan Christie），奪下生涯首座BWF超級750系列賽冠軍。不過賽後受訪時他卻自曝，能奪冠是真的意想不到，而且因為自己腳不舒服原本還沒有計畫要參賽。

林俊易上週在印度賽接連擊敗同胞好手李佳豪、愛爾蘭越南裔阮日，8強再擊敗印度男單好手森（Lakshya SEN），4強又險勝加拿大籍世錦賽銅牌賴浩俊，最後冠軍賽面對印尼名將克里斯帝，林俊易耗時38分鐘就拍落強敵，生涯首座超級750系列賽冠軍，本周世界排名也從原本12小幅上升到第11。

林俊易奪冠後接受《BWF》採訪時透露，由於賽前腳部感覺不適，一度不確定能否參賽，「我非常開心，因為最初我甚至沒計畫要參賽，主要是因為我的腳部感覺不太舒服。但一路打到現在，我感到非常高興，也深受感動。」

去年9月在超級750系列的中國公開賽，林俊易當時也一路過關斬將闖進決賽，但最後卻不敵地主好手翁泓陽「銀恨」，如今終於抱回首座750賽冠軍，對他來說更意義非凡，「我無法用言語形容，但這次的感覺截然不同，或許那種（求勝的）感覺正在我體內覺醒，我也期待未來能贏得更多比賽。」