打進NBA機會來了！首屆「未來之星邀請賽」分區賽4月登場

▲首屆「NBA未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽將於4月初在板橋登場。（圖／緯來電視網提供）

▲首屆「NBA未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽將於4月初在板橋登場。（圖／緯來電視網提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

美國職籃NBA與緯來電視網共同宣布，首屆「NBA未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，將於4月3日（五）至4月5日（日），一連三天在新北市板橋體育館盛大舉行，賽事將選出男子組與女子組各一支高中球隊，代表台灣前進今年夏天於新加坡舉行的「2026 NBA未來之星邀請賽」。

「NBA未來之星邀請賽」為NBA首度於亞太地區舉辦的區域性高中籃球賽事，集結來自亞太區的男女高中菁英隊伍，為年輕球員打造國際舞台。

本次台灣分區選拔賽，將由高中籃球甲級聯賽（HBL）男、女生組四強隊伍參賽，共計男生組四隊、女生組四隊。比賽採單敗淘汰制進行為期三天的賽事，最終奪冠的男、女生隊伍，將取得代表台灣前往新加坡總決賽的門票。

除正式比賽外，參賽球員亦將參與多項籃球技術培訓與社會關懷活動，活動期間預計邀請NBA傳奇球星、NBA教練及NBA啦啦隊親臨現場與球員互動，相關名單將於賽前另行公布。

緯來電視網於上月宣布，與NBA擴大既有的多年多媒體合作關係，進一步深化與台灣球迷的連結。身為NBA台灣官方多媒體合作夥伴，緯來電視網除持續轉播NBA精彩賽事外，也在NBA於台灣市場的商業與行銷發展中，扮演更重要的角色。

有關「2026 NBA未來之星邀請賽」的更多活動資訊，將於日後陸續公布。球迷可造訪nba.com/risingstarsinvitational，或追蹤Instagram官方帳號，掌握最新賽事消息與活動動態。

