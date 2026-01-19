澳網／斯威雅蒂搶7定江山　直落二擊退袁悅晉級次輪

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽女單首輪，大會第2種子、世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）展現頂尖球星關鍵時刻的掌控力，在首盤搶7穩住陣腳，最終以7比6（5）、6比3擊敗中國好手袁悅，順利挺進第二輪。

斯威雅蒂此役在首盤末段連下關鍵局數，並於搶7中掌握主導權，全場共擊出24記致勝球，一發得分率高達72%，成功擊退從會外賽一路闖進正賽的袁悅。

斯威雅蒂在比賽關鍵時刻的冷靜與精準，成為勝負分水嶺；首盤袁悅一度距離拿下盤數僅差1局，並在搶7中緊咬比分，但斯威雅蒂憑藉穩定的底線火力與反拍進攻，多次成功主導回合，逼迫對手防守失誤，最終收下首盤。

其中搶7第10分成為經典畫面，雙方激烈對轟後，斯威雅蒂在一次擦網變線後迅速調整，於網前轟出關鍵反拍致勝球，成功取得雙盤末點；雖然袁悅一度以ACE球化解危機，但斯威雅蒂隨即再以反拍致勝球結束首盤。

Iga Swiatek hits a GORGEOUS backhand winner against Yue Yuan at the Australian Open.



Incredible movement, precision, & power.



Painting the lines in true Iga fashion.



pic.twitter.com/VOXHyXUUKH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2026

帶著首盤氣勢，斯威雅蒂在第2盤開局連下3局，並有效壓制袁悅的二發，全場在對手二發時拿下62%得分率（21／34）；儘管袁悅在下背部不適接受醫療暫停後，一度追近比分，但斯威雅蒂仍在盤末再次破發，連下最後兩局鎖定勝利。

此役斯威雅蒂在接發球得分表現同樣亮眼，拿下接發總分近5成，展現全面攻防能力，也締造她在WTA巡迴賽中連續25場大滿貫首輪勝利。

儘管落敗，袁悅本場表現仍值得肯定；她在首盤率先破發取得領先，並在多拍來回中多次與斯威雅蒂形成對轟，首盤更迫使對方出現 21次非受迫性失誤，相較兩人前一次交手僅拿到1次破發機會，本場袁悅7次破發機會把握住3次，顯示進步明顯。

斯威雅蒂晉級第2輪後，將對上捷克好手布茲科娃（Marie Bouzkova），持續朝個人澳網最佳成績邁進。