墨爾本十冠王喬科維奇開紅盤　澳網百勝到手還創史詩級紀錄

塞爾維亞網壇傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）19日在澳洲網球公開賽男單首輪展現王者氣勢，以直落3擊敗西班牙選手馬丁內斯（Pedro Martinez），不僅順利晉級第二輪，也在墨爾本公園寫下生涯第100場勝利的歷史新頁，正式展開他追逐澳網第11冠的征途。

喬科維奇此役表現近乎完美，最終以6比3、6比2、6比2收下勝利，成為史上第3位在單一大滿貫賽事累積百勝的男子球員，同時也是澳網史上首位達成此成就者；身為10屆澳網冠軍得主，他接下來也將目標放在超越瑞士名將費德勒（Roger Federer）於澳網創下的102勝紀錄。

賽後談及百勝里程碑，喬科維奇表示，自己相當喜歡這個成就帶來的感覺，能夠在這樣的數字中成為「百勝球員」讓他感到非常愉快；他也直言，創造歷史一直是重要的動力，尤其是在職業生涯後段的這5到10年間，只要站上能夠締造紀錄的位置，就會更加激勵自己打出最好的網球。

喬科維奇同時回顧自己的職業生涯，坦言非常幸運在早期遇到貴人，教導並引導他以長遠眼光規劃生涯，不急著消耗自己，而是追求盡可能長久的巔峰狀態；他也感恩的說，能在38歲的年紀仍維持如此競技水準，是一件值得珍惜的事。

根據ATP官方數據顯示，喬科維奇目前已在澳網、溫布頓與法國網球公開賽3項大滿貫賽事中皆達成至少100勝，成為史上唯一一位在3項不同大滿貫完成此壯舉的球員；本屆賽事也是他連續第19年在澳網至少闖進第二輪。

下一輪賽事，喬科維奇將對上23歲義大利會外賽選手梅斯特雷利（Francesco Maestrelli）；梅斯特雷利在首輪歷經5盤激戰，以6比4、3比6、6比7（4）、6比1、6比1力退法國選手阿特曼（Terence Atmane），拿下生涯首場大滿貫會內賽勝利。

外界過去一年持續關注喬科維奇的身體狀況，尤其是他去年在美網闖進4強期間一度出現體能隱憂，不過本場比賽他展現極佳的移動能力與場上銳利度；這是他與馬丁內斯的首次交手，也是自去年11月在雅典奪冠後的首場正式比賽，喬科維奇從底線牢牢掌控戰局，全場轟出49記致勝球，遠勝對手的14球。

回顧2024賽季，喬科維奇在4大滿貫賽事全數打進4強，而他本屆澳網爭取第11座墨爾本冠軍的最大考驗，可能將出現在準決賽，屆時有機會對決兩屆衛冕冠軍、義大利名將辛納（Jannik Sinner）。