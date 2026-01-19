全台30支社區球隊熱血逐夢　2026 EMPOWER冬季決賽落幕

▲EMPOWER Winter Finals 上周末圓滿落幕，賽事橫跨 U10、U12、U15 三個年級層。(圖／引爆籃球訓練提供)

深耕運動教育多年的「引爆籃球訓練（EMPOWER）」，於每一訓練球季結束後，皆舉辦 EMPOWER Finals 作為階段性成果的檢視與交流平台。2026 EMPOWER Winter Finals 於上周末在清華大學體育館圓滿落幕，賽事橫跨 U10、U12、U15 三個年級層，來自雙北、新竹、台中、南投、台南、高雄及花蓮等地的社區俱樂部球隊齊聚一堂，於兩日賽程中全力以赴，展現訓練成果與運動精神。

本屆賽事競爭激烈，多場比賽呈現膠著拉鋸的高張力局面，為現場選手與家長帶來深刻的觀賽體驗。首日 U15 組賽事中，新竹暴風隊陳爰赫於終場前完成關鍵投籃，成功為球隊奠定勝基；次日 U15 IGNITE組台中公羊與南投鋼鐵牛激戰至二度延長賽，在延長賽落後情況下，台中公羊施閎睿於終場前命中關鍵三分球，延續比賽懸念。各隊伍皆展現高度專注與堅定意志，體現競技運動中對抗與合作並重的價值。

賽事第二日中場特別舉辦球衣捐贈儀式，展現運動教育與社會關懷的結合。由研華文教基金會、利他樹傳振教育基金會攜手引爆籃球訓練，共同支持南投在地社區俱樂部球隊「南投鋼鐵牛」的發展，並由研華科技策略投資處協理劉蔚廷，以及引爆籃球訓練創辦人楊勝凱代表進行球衣捐贈，期盼透過實質資源挹注，協助地方球隊穩定發展，讓更多孩子持續參與運動。

由引爆籃球訓練與橘子關懷基金會合作，來自花蓮的「花蓮橘子猿」球隊，今年是成軍第三年；在賽事第二日的賽事，在U12 IGNITE與U15 IGNITE組別的賽事分別獲得冠軍和亞軍的佳績，帶著橘子關懷基金會的「挺冒險GoNext」精神，勇敢追尋屬於自己的籃球夢想。

EMPOWER 的訓練體系以「社區俱樂部球隊」作為核心運作模式，學員在常態訓練中建立團隊意識，並透過每月對抗賽驗證學習成果。除了技術層面的籃球訓練，青少兒亦能在球隊環境中培養團隊合作精神、溝通能力、挫折因應能力與責任感，讓運動成為課堂之外重要的學習場域，促進全人發展。

一年兩度舉辦的 EMPOWER Finals，於球季尾聲匯集全台各地隊伍進行高強度賽事交流，不僅作為訓練成果的檢視平台，也讓選手有機會與不同地區、不同球風的球隊切磋學習。籃球不只是競賽項目，更是一種教育媒介，EMPOWER 期望透過賽事與球隊文化，讓孩子在運動中學習尊重、合作與成長，並以球會友，拓展視野。