雪橇轉雪車二度挑戰冬奧　林欣蓉「固執」追夢十年要把台灣帶進世界前8　

27歲的林欣蓉曾是2022年北京冬季奧運的中華隊雪橇國手，沒想到完成登上奧運後她卻馬上做出驚人決定，轉戰女子雪車。如今，她不僅單人雪車世界排名第15名，更有望帶領台灣首支女子雪車隊「Ice Baby」衝向2026年米蘭冬奧。

林欣蓉的運動生涯始於田徑場，曾練過短跑、跨欄與跳遠，2016年高中學姐邀她報名雪橇甄選，結果當天學姐未現身，林欣蓉卻意外脫穎而出，當時秘書長一句「練雪橇有機會代表台灣當中華隊」，打動了18歲的她，為了這份榮譽，她投入6年訓練，成功站上北京冬奧舞台。

然而北京冬奧後，林欣蓉受到不小的衝擊，也體會到雪橇極度依賴器材，「對手從小練20幾年，器材差距難以彌補。」評估後她決定轉項，於 2024 年 3 月成立台灣首支女子雪車隊。對她而言，雪車雖也重器材，但更強調起跑爆發力與駕駛技巧。身為駕駛員，在極速下精準掌握切線的挑戰，讓她越練越有信心。

「Ice Baby」團隊由5位女生組成，在缺乏經費與場地的情況下，她們長期租借歐美舊型賽車，更由於沒有固定教練，這群娘子軍還學會自己「喬」車維修，而林欣蓉憑藉敏銳體感，硬是將這些克難器材開進北美盃與歐洲盃頒獎台，令國外技師驚嘆。

林欣蓉自嘲是個「固執」的人，只要制定計劃便強迫自己執行，去年10月她在延慶訓練時一度焦慮，因助跑秒數落後達 0.3 秒，但隨後在米蘭場地跑出超越世錦賽冠軍的成績，讓她確信實力。

這份固執也體現在她對「中華隊」身分的認同與執著上。她回憶幼稚園時曾寫下「奧運前三」的願望，雖然在競爭激烈的田徑時期一度覺得夢想遙遠且荒謬，但轉戰冬季運動後，她發現兒時種下的因正慢慢實現。對林欣蓉而言，能身披國家隊戰袍是運動員的最高榮譽，「我就是想要代表台灣參加比賽。」

展望2026米蘭冬奧，林欣蓉設定了明確的目標。隨著官方訓練將於2月4日、5日展開，她與教練評估單人項目有機會衝擊前12強甚至前8強。林欣蓉表示：「我希望自己能穩穩滑好每一趟，把握住名次向前推的機會。這是我的第一次雪車冬奧，也是台灣的第一次，希望能有很好的表現。」

至於難度極高的雙人項目，林欣蓉認為能取得資格已是「不可思議」的成就。她期許團隊能穩定發揮，目標定在世界前 20或前15名，「只要能拿到最好的名次，就是對團隊這兩年辛勤付出的最好肯定。」