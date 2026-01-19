走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

▲Mookie Betts 。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇當家球星貝茲（Mookie Betts）親口證實，2032年球季將是他大聯盟生涯的最終章；他表示，等與道奇的合約走完後將正式高掛球鞋，把人生重心交還給家庭。

貝茲近日現身Roku迷你影集《與John Cena同行：是什麼驅動你？》，與WWE巨星、好萊塢演員John Cena對談時，首度明確談到自己的退休時程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我那時會40歲，我的小女兒會14歲，我的兒子會10歲，」貝茲在節目中說道，「我的父母一直都在我身邊，我也想為我的孩子做同樣的事。」

33歲的貝茲是聯盟最具代表性的全能球星之一，生涯累積4座世界大賽冠軍（其中3次隨道奇奪冠），於2018年效力波士頓紅襪時拿下美聯年度MVP；他在2020年春訓前透過一筆震撼交易轉戰洛杉磯，並於同年7月與道奇簽下12年3.65億美元的超級合約，合約年限正好延續至2032年。

貝茲效力道奇6個球季以來，繳出OPS.867的頂級成績，4度入選明星賽，並在球隊2020年以及2024-25年的冠軍征途中扮演關鍵角色。

談到即將到來的告別時刻，貝茲也坦言內心百感交集；「到了最後，那可能會很難受，」貝茲說，「有很長一段時間，這幾乎定義了我是誰，對我來說，沒有任何方式可以取代走進休息室、搭飛機，與這麼多人建立關係的感覺。」

儘管退休藍圖已經清楚描繪，貝茲短期內仍將是道奇不可或缺的核心戰力；他預計在2026年迎來個人第13個大聯盟賽季，而道奇也在本季休賽期間持續補強陣容，目標直指史無前例的三連霸。