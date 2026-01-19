運動雲

>

打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

▲三壘手布萊恩（Kris Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲三壘手布萊恩（Kris Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／深度報導

今年10月將是芝加哥小熊奪下夢幻般世界大賽冠軍滿10週年的重要時刻；2016年，小熊完成了幾代棒球迷與芝加哥人長久以來認為不可能的任務，終結長達108年的冠軍荒，至今仍被視為大聯盟歷史上最具代表性的冠軍之一。

然而回顧當年，其實外界普遍認為小熊「來得有點早」；2015年他們戰績從前一年的73勝大幅躍升至97勝並闖進季後賽，但卻在國聯中區僅名列第3，落後聖路易紅雀與匹茲堡海盜。該年季後賽小熊接連擊敗兩大分區對手，卻在國聯冠軍賽遭紐約大都會橫掃出局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入2016年，小熊仍被視為一支年輕、略顯稚嫩的球隊，但他們卻在季後賽一路過關斬將，最終在世界大賽第7戰，由一壘手里佐（Anthony Rizzo）接下三壘手布萊恩（Kris Bryant）傳的致勝出局數寫下歷史。

▲2016芝加哥小熊奪下世界大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲2016芝加哥小熊奪下世界大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

當時的小熊陣容星光熠熠，包括布萊恩、里佐、海沃德（Jason Heyward）、韓德里克斯（Kyle Hendricks）、索勒（Jorge Soler）、康崔拉斯（Willson Contreras）、貝茲（Javier Báez）、羅素（Addison Russell）與史瓦伯（Kyle Schwarber）等年輕主力，平均年齡不到26歲，被外界視為「王朝起點」。

但現實並未如預期發展；2017年小熊在國聯冠軍賽敗給洛杉磯道奇、2018年國聯外卡戰不敵科羅拉多洛磯、2019年甚至無緣季後賽。2020年縮水賽季，小熊再度奪下國聯中區冠軍，卻於外卡系列賽遭邁阿密馬林魚橫掃。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲里佐（Anthony Rizzo）。（圖／達志影像／美聯社）

隨後小熊陸續交易走貝茲、里佐與布萊恩，象徵2016年核心正式解體，也讓球迷不禁反思：這支曾被看好建立王朝的球隊，究竟錯過了什麼。

轉機出現在近年；小熊去年豪取92勝，終結連續4季無緣季後賽的低潮，不僅拿下自2017年以來首個季後賽系列勝利，更僅差1勝就能重返國聯冠軍賽。今年休賽季，小熊再度展現市場優勢，成功補強戰力。

投手方面，小熊交易換回馬林魚火球右投卡布瑞拉（Edward Cabrera），補上長期缺乏的高三振型先發；牛棚則透過多筆合理的自由球員簽約強化深度。而最受矚目的，無疑是重磅網羅明星內野手布瑞格曼（Alex Bregman），這筆合約規模堪稱國聯中區其他球隊難以匹敵，象徵小熊終於開始「用力出拳」。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲史瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

相較之下，分區對手動向保守。密爾瓦基釀酒人雖仍是近年國聯中區霸主，但休賽季選擇交易戰力，甚至傳出可能處理王牌投手佩拉塔（Freddy Peralta）；辛辛那提紅人未能成功網羅史瓦伯最後改簽布萊德（JJ Bleday），匹茲堡海盜補進部分火力，但整體仍難與小熊抗衡。至於聖路易紅雀，則在送走艾瑞納多（Nolan Arenado）、葛雷（Sonny Gray）與康崔拉斯後，明顯進入重建期。

整體來看，小熊似乎再次擁有自2016年以來從未出現過的戰略空間與競爭跑道；當年未能延續的王朝藍圖，如今是否有機會重新啟動，成為新賽季最大看點之一。

關鍵字： 芝加哥小熊MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點

熱門新聞

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

讀者回應

﻿

熱門新聞

1貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

2中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

3「國豪救我」！高國豪飆32分率獅5連勝

4洋基正式對貝林傑劃紅線

520歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

最新新聞

1曾偉喆談陳鏞基引退：有動力拚一軍

2杜蘭特生涯總得分超越德國坦克！

3胡金龍轉任打教適應中

4味全龍球星齊聚大林慈濟年度健檢

5多明尼加外野手「邦力多」加盟悍將

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

RAIN用肌肉拿捏粉絲

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366