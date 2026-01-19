打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

▲三壘手布萊恩（Kris Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／深度報導

今年10月將是芝加哥小熊奪下夢幻般世界大賽冠軍滿10週年的重要時刻；2016年，小熊完成了幾代棒球迷與芝加哥人長久以來認為不可能的任務，終結長達108年的冠軍荒，至今仍被視為大聯盟歷史上最具代表性的冠軍之一。

然而回顧當年，其實外界普遍認為小熊「來得有點早」；2015年他們戰績從前一年的73勝大幅躍升至97勝並闖進季後賽，但卻在國聯中區僅名列第3，落後聖路易紅雀與匹茲堡海盜。該年季後賽小熊接連擊敗兩大分區對手，卻在國聯冠軍賽遭紐約大都會橫掃出局。

進入2016年，小熊仍被視為一支年輕、略顯稚嫩的球隊，但他們卻在季後賽一路過關斬將，最終在世界大賽第7戰，由一壘手里佐（Anthony Rizzo）接下三壘手布萊恩（Kris Bryant）傳的致勝出局數寫下歷史。

▲2016芝加哥小熊奪下世界大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



當時的小熊陣容星光熠熠，包括布萊恩、里佐、海沃德（Jason Heyward）、韓德里克斯（Kyle Hendricks）、索勒（Jorge Soler）、康崔拉斯（Willson Contreras）、貝茲（Javier Báez）、羅素（Addison Russell）與史瓦伯（Kyle Schwarber）等年輕主力，平均年齡不到26歲，被外界視為「王朝起點」。

但現實並未如預期發展；2017年小熊在國聯冠軍賽敗給洛杉磯道奇、2018年國聯外卡戰不敵科羅拉多洛磯、2019年甚至無緣季後賽。2020年縮水賽季，小熊再度奪下國聯中區冠軍，卻於外卡系列賽遭邁阿密馬林魚橫掃。

▲里佐（Anthony Rizzo）。（圖／達志影像／美聯社）



隨後小熊陸續交易走貝茲、里佐與布萊恩，象徵2016年核心正式解體，也讓球迷不禁反思：這支曾被看好建立王朝的球隊，究竟錯過了什麼。

轉機出現在近年；小熊去年豪取92勝，終結連續4季無緣季後賽的低潮，不僅拿下自2017年以來首個季後賽系列勝利，更僅差1勝就能重返國聯冠軍賽。今年休賽季，小熊再度展現市場優勢，成功補強戰力。

投手方面，小熊交易換回馬林魚火球右投卡布瑞拉（Edward Cabrera），補上長期缺乏的高三振型先發；牛棚則透過多筆合理的自由球員簽約強化深度。而最受矚目的，無疑是重磅網羅明星內野手布瑞格曼（Alex Bregman），這筆合約規模堪稱國聯中區其他球隊難以匹敵，象徵小熊終於開始「用力出拳」。

▲史瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

相較之下，分區對手動向保守。密爾瓦基釀酒人雖仍是近年國聯中區霸主，但休賽季選擇交易戰力，甚至傳出可能處理王牌投手佩拉塔（Freddy Peralta）；辛辛那提紅人未能成功網羅史瓦伯最後改簽布萊德（JJ Bleday），匹茲堡海盜補進部分火力，但整體仍難與小熊抗衡。至於聖路易紅雀，則在送走艾瑞納多（Nolan Arenado）、葛雷（Sonny Gray）與康崔拉斯後，明顯進入重建期。

整體來看，小熊似乎再次擁有自2016年以來從未出現過的戰略空間與競爭跑道；當年未能延續的王朝藍圖，如今是否有機會重新啟動，成為新賽季最大看點之一。