勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

▲Ha-Seong Kim。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

亞特蘭大勇士面臨游擊防線考驗！球團今（19日）宣布，日前才以一年2000萬美元合約簽下的內野手金河成，已接受右手中指肌腱修復手術，預計將缺陣4至5個月，新賽季確定從傷兵名單開季。

勇士表示，金河成的手術由知名運動醫師勞瑞（Dr. Gary Lourie）執行，復原進度順利，但回歸時間點最快也得等到5月中旬，甚至可能延至6月；這也意味著，勇士在新賽季前半段將無法仰賴這名主力游擊手。

金河成此次受傷，發生於上週返回家鄉韓國期間，因不慎在結冰路面滑倒，導致右手中指肌腱撕裂；30歲的他近年傷勢纏身，2025年賽季前3個月才因休賽季右肩盂唇手術缺陣，去年也曾受到背部傷勢影響出賽狀況。

儘管健康狀況成為隱憂，金河成仍是今年冬天自由市場上備受關注的游擊手之一；勇士在1個月前以一年短約網羅他，期待補強內野防守與攻擊深度。

不過這次手術，讓球團必須延後評估他是否能回到2023年效力聖地牙哥教士隊時的巔峰狀態，當年他單季敲出17轟，OPS達到0.749。

在金河成缺陣期間，勇士預計將由杜邦（Mauricio Dubón）扛下先發游擊手重任；杜邦過去效力休士頓太空人期間，曾於2023年與2025年兩度以工具人身分榮獲金手套獎，最大優勢在於出色的防守多樣性。