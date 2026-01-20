運動雲

中華奧會團結基金正式啟航！林鴻道、雷千瑩深入偏鄉撒希望種子

▲里約奧運射箭女團銅牌雷千瑩深入偏鄉，撒下希望的種子。（圖／中華奧會提供）

▲里約奧運射箭女團銅牌雷千瑩在南山國小指導射箭隊，讓師生、家長都相當興奮。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華奧會團結基金19日正式啟航。今天首、次站，分別前往宜蘭縣大同鄉大同國中、南山國小，除了捐贈體育用品，中華奧會榮譽主席林鴻道、里約奧運射箭女團銅牌之一的雷千瑩也一起深入偏鄉，撒下希望的種子。雷千瑩還在南山國小指導射箭隊，讓師生、家長都相當興奮。

榮譽主席林鴻道今天在南山國小師生、家長面前特地說明，自己現在擔任團結基金召集人，而團結基金，就是如何能夠協助基層的運動、選手，能夠讓基層的運動發展更好。

▲里約奧運射箭女團銅牌雷千瑩指導射箭隊。（圖／中華奧會提供）

▲里約奧運射箭女團銅牌雷千瑩指導射箭隊。（圖／中華奧會提供）

林鴻道強調，「競技選手是一種，另外，就是能夠讓小孩子很充實地從事不管哪一項運動，甚至不是奧運項目，我們也都鼓勵，今年1月1號我們才開始推動團結基金，能夠到這裡很開心。」中華奧會也特別感謝美津濃贊助毛巾。

參加過四屆奧運的雷千瑩今早先從高雄北上後，再前往宜蘭。她說，因為一直都在國際賽場上，所以很開心，很難得有機會可以到偏鄉跟小朋友互動。

「到南山國小，知道這邊有射箭隊在發展，其實我覺得蠻開心的。」雷千瑩有感而發地說，剛剛看學校的介紹影片，也突然想到自己一開始接觸射箭時候的畫面。

▲中華奧會榮譽主席林鴻道、里約奧運射箭女團銅牌之一的雷千瑩也一起深入偏鄉，撒下希望的種子。 。（圖／中華奧會提供）

▲中華奧會榮譽主席林鴻道、里約奧運射箭女團銅牌雷千瑩一起深入偏鄉，撒下希望的種子。（圖／中華奧會提供）

雷千瑩勉勵孩童其實比她更厲害，因為這麼小，就已經有很明確的目標，就是要站上奧運賽場、要當奧運國手。雷千瑩分享，自己小時候沒有想到這麼多，是因為後來越來越有興趣、有成就感，慢慢地有遠大的夢想。

最後雷千瑩鼓勵孩童，「不管你們未來會走向哪裡，但是不要忘記一開始接觸射箭運動，想要前往奧運的這份初心跟快樂，一直要帶著快樂的心情，希望你們未來也能夠越來越好。」

中華奧會在去年6月國際奧林匹克日前夕，宣布推動中華奧會團結基金計畫，照顧我國體育運動基層選手。

同時也將提供機會給予社會中的弱勢族群，幫助他們能夠參與和體驗各種運動，落實運動平權、人人可運動、人人愛運動的理念；也期望能即刻幫助遇到急難的優秀選手及教練，協助他們度過人生的難關，同時持續推廣奧林匹克精神與價值，面對人生挑戰，永不放棄。
 

