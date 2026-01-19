運動雲

大都會內野大洗牌　開幕戰先發布局恐寫百年罕見紀錄

▲Marcus Semien。（圖／達志影像／美聯社）

▲Marcus Semien。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會新賽季尚未開打，內野布局已先成為話題焦點；若球隊按照規劃在開幕戰排出先發陣容，將有機會締造一項過去百年間僅出現過一次的罕見紀錄。

大都會今年休賽季先是簽下內野老將波蘭柯（Jorge Polanco），並計畫讓他轉守一壘，隨後又網羅比薛特（Bo Bichette），他預計擔任三壘手；令人意外的是，這兩名資深內野手在大聯盟層級，於各自預計守備位置上的實戰經驗幾乎為零。

▲波蘭柯（Jorge Polanco）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭柯（Jorge Polanco）。（圖／達志影像／美聯社）

比薛特生涯從未在大聯盟或小聯盟守過三壘，他在大聯盟唯一守過的防守位置為游擊，直到2025年世界大賽期間才首度改守二壘；至於波蘭柯，他在一壘的唯一一場出賽，發生於2025年4月6日，當時因隊友受傷臨時替補上場，卻在下一個打席首球就被敲出再見安打，整場僅留下短暫紀錄。

根據Elias Sports Bureau統計，若大都會在開幕戰同時讓比薛特鎮守三壘、波蘭柯擔任一壘，將成為近100年來，第2支在開幕戰同時先發兩名非新人內野手，且兩人於該守位的大聯盟出賽都不超過一場的球隊。

上一支達成此情況的球隊，正是1948年的布魯克林道奇，當年羅賓森（Jackie Robinson）轉守二壘、考克斯（Billy Cox）改守三壘，最終雙雙成為該位置的長期主力。

▲比薛特（Bo Bichette）。（圖／路透）

▲比薛特（Bo Bichette）。（圖／路透）

值得一提的是，這樣的嘗試未必是賭注；比薛特與波蘭柯皆是具備多年經驗與穩定攻守表現的內野手，此次調整更多是為了提升陣容彈性與整體戰力。

此外，大都會的內野變動不僅於此。休賽季透過交易加入的塞米恩（Marcus Semien）預計擔任二壘，而林多（Francisco Lindor）則持續鎮守游擊；這意味著開幕戰內野四個位置中，將有3人同時完成大都會生涯首秀。

Elias指出，這將是大都會隊史第4次在開幕戰出現至少3名先發內野手同場完成球隊首度亮相；上一次發生是在1992年，而更早則可追溯至球隊創立初期的1962與1963年。

