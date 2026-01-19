運動雲

SBL比賽誠信、場地安全爆爭議　運動部開火、籃協5183萬補助恐面臨危機

▲SBL五隊教練與選手代表、WSBL四隊教練與選手代表。（圖／展逸行銷提供）

▲SBL五隊教練與選手代表、WSBL四隊教練與選手代表。（圖／籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年SBL開季首週效力於基隆黑鷹前鋒胡凱翔就因踩上新北市板橋體育館中央「超大面積地貼」滑倒，造成右膝內側韌帶拉傷，職籃工會19日針對此事發出聲明，呼籲主管機關應明確要求受政策補助、輔導的特定體育團體與職業聯盟對場地安全負責，而稍早運動部也發出聲明回應此事，還指出今年度籃協提出SBL及WSBL超級籃球聯賽經費，計畫總經費編列高達新臺幣5,183萬餘元，向運動部爭取高額補助，但在今日審查會議上，籃協未派具決策層級人員出席，清楚說明賽事籌辦及相關規劃。

運動部回應全文如下：

針對近日SBL賽事接連引發比賽誠信、場地安全等多項爭議，運動部表達高度關切，並要求中華民國籃球協會全面檢討賽事管理與治理責任。運動部指出，籃協向運動部提出2026年SBL暨WSBL超級籃球聯賽賽事計畫申請補助，惟具決策層級人員未能出席審查會議進行說明；政府補助須建立在賽事安全、競賽公平及專業治理的前提之上，籃協仍應就相關爭議提出具體改善作為並確實落實，以利後續經費審查。

近日SBL例行賽遭外界質疑比賽過程異常，甚至引發不當揣測，運動部嚴正重申：對任何破壞賽事誠信與競賽公平之行為，運動部一向採取零容忍態度，籲請籃協應啟動內部調查機制，訪談相關人員並釐清事實真相，主動於最短時間內向大眾說明，倘有具體事證涉及不法，應立即移送法辦，絕不姑息。

有關媒體報導SBL超級籃球聯賽發生球員踩踏球場地貼不慎滑倒一事，運動部已致電籃協表達高度關切，運動員場上激烈比賽，任何可能影響比賽安全的風險，都必須被嚴肅看待，比賽場地更應以運動專業與球員安全為第一優先。針對臺北市職業籃球員職業工會訴求，將督促籃協邀集各領域專家共同進行專業評估與妥善研議，以改善場地安全。

今年度籃協向運動部提出SBL及WSBL超級籃球聯賽經費申請計畫，計畫總經費編列高達新臺幣5,183萬餘元，並向運動部爭取高額補助。然而，在今(19)日審查會議上，籃協未派具決策層級人員出席，清楚說明賽事籌辦及相關規劃。此舉顯見籃協對於爭取國家資源的態度，以及對於解決當前籃壇近期發生問題危機，缺乏應有的承擔。

運動部重申，政府預算來自全民納稅錢，必須花在刀口上。針對籃協此次提出的經費申請案，由於尚在審查階段，將請籃協一併提出「賽事防賭機制」、「場地安全優化」及「行政管理責任」相關改善方案及具體措施，以利後續進行實質審查。運動部期許籃協徹底檢討，回歸專業治理，切勿辜負球員的努力與球迷的期待。

