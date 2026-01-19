運動雲

>

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

▲李致霖、曾仁和。（圖／記者楊舒帆攝）

▲李致霖。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍2024年第二輪指名、年僅20歲的潛力投手李致霖，在徐若熙、王維中離開味全龍後，總教練葉君璋所點名的未來輪值競爭者就包含他。而李致霖也趕在徐若熙赴日前的自主訓練空檔，向他討教招牌球路，為新賽季提前布局。

李致霖去年主要待在二軍，例行賽共13場先發，累計0勝2敗、投27局，防禦率5.00。雖然數據仍在適應階段，但季末獲得上一軍機會，後援出賽2場、合計2局無失分，留下不錯印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望新賽季，李致霖給自己的目標很務實，「心態要穩定，不要大起大落。」他坦言去年在二軍先發時，確實出現過前段投得不錯、後面卻2局未完就提前退場的狀況。增加球種與控球提升，是本季兩大目標。

亞錦賽的洗禮，更讓李致霖意識到球路不足的問題。他回憶，面對日本隊時，若只用兩到三種球路，頂多撐一局，第二局很快就會被掌握，「他們前面一個打者打完，後面就會互相提醒狀況。」

他透露，除了深化原本就會的滑球與變速球，也開始加練二縫線、卡特球，並新增一顆「指叉變速球」。這項新武器，正是他向徐若熙請教而來，「那時候在斗六集訓，他也在，我們有一起傳球，就詢問他。」除了學到變化球之外，李致霖表示，徐若熙還提醒他，投各種球路都要像投直球，不要放力。

球速方面，李致霖加入味全後最快曾飆到151公里，他笑說，「看到徐若熙158、157，就覺得150也還好。」他也提到，同梯不少投手都有150公里水準，自己並不會因此自滿。

關鍵字： 標籤:味全龍李致霖徐若熙職棒變速球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

陳范柏彥化遺憾為動力三分彈射穿洋基　成功守護獵鷹主場

陳范柏彥化遺憾為動力三分彈射穿洋基　成功守護獵鷹主場

【不是藍火要小心】瓦斯爐橘黃火其實超危險！快看你家的！

熱門新聞

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「國豪救我」！高國豪飆32分率獅5連勝

2貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

3中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

4洋基正式對貝林傑劃紅線

520歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

最新新聞

1張喜凱112球完投9局豪寫賽史第一人

2林襄領軍小龍女3月赴熊本！

3洋基威瑟斯自評狀態近期最佳

4洋基正式對貝林傑劃紅線

5貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

RAIN用肌肉拿捏粉絲

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366