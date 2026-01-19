葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

▲李致霖。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍2024年第二輪指名、年僅20歲的潛力投手李致霖，在徐若熙、王維中離開味全龍後，總教練葉君璋所點名的未來輪值競爭者就包含他。而李致霖也趕在徐若熙赴日前的自主訓練空檔，向他討教招牌球路，為新賽季提前布局。

李致霖去年主要待在二軍，例行賽共13場先發，累計0勝2敗、投27局，防禦率5.00。雖然數據仍在適應階段，但季末獲得上一軍機會，後援出賽2場、合計2局無失分，留下不錯印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望新賽季，李致霖給自己的目標很務實，「心態要穩定，不要大起大落。」他坦言去年在二軍先發時，確實出現過前段投得不錯、後面卻2局未完就提前退場的狀況。增加球種與控球提升，是本季兩大目標。

亞錦賽的洗禮，更讓李致霖意識到球路不足的問題。他回憶，面對日本隊時，若只用兩到三種球路，頂多撐一局，第二局很快就會被掌握，「他們前面一個打者打完，後面就會互相提醒狀況。」

他透露，除了深化原本就會的滑球與變速球，也開始加練二縫線、卡特球，並新增一顆「指叉變速球」。這項新武器，正是他向徐若熙請教而來，「那時候在斗六集訓，他也在，我們有一起傳球，就詢問他。」除了學到變化球之外，李致霖表示，徐若熙還提醒他，投各種球路都要像投直球，不要放力。

球速方面，李致霖加入味全後最快曾飆到151公里，他笑說，「看到徐若熙158、157，就覺得150也還好。」他也提到，同梯不少投手都有150公里水準，自己並不會因此自滿。