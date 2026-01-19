運動雲

>

滑球、變速球升級奏效　遊騎兵1年約簽下牛棚悍將朱尼斯

▲朱尼斯（Jakob Junis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲朱尼斯（Jakob Junis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵持續進行牛棚重建工程。根據MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）報導，遊騎兵已與朱尼斯（Jakob Junis） 達成共識，雙方將簽下一紙1年總值400萬美元的合約。

朱尼斯在2025年賽季效力於克里夫蘭守護者，並於季後第4度成為自由球員，不過這是他生涯首次在整季未擔任任何先發角色後投入市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著賽季進行，守護者對朱尼斯的信任逐步提升，他也以66.2局、2.97防禦率 的成績回報球隊；過去兩個賽季，朱尼斯合計投133.2局、防禦率僅2.83，成功擺脫早年生涯防禦率偏高（生涯4.64）的標籤。

從球路結構來看，滑球是朱尼斯最具威力的武器；2025年滑球使用率高達44.5%，2024年也有45.2%，幾乎佔其投球比例的一半。

打者上季對滑球僅繳出2成38打擊率，揮空率達31.4%，且橫向位移達12.4吋，具備類似sweeper的效果。

朱尼斯在2025年另一項關鍵轉變，則是大幅提升變速球使用率，從前一年的8.7%提升至20%。這項調整在守護者投手教練威利斯（Carl Willis）帶領下被證明相當成功；朱尼斯在以變速球結束的60個打數中送出15次三振，僅被敲出3支長打，且未被擊出任何全壘打。

朱尼斯是遊騎兵牛棚最新一名補強戰力，該單位已連續第2年幾乎全面翻新。他將與亞歷山大（Tyler Alexander）、迪亞茲（Alexis Díaz）、馬丁（Chris Martin），以及透過規則五選秀交易取得的鮑姆勒（Carter Baumler）一同加入陣容；不過，誰能在關鍵局數中扛起高張力角色，仍有待春訓觀察。

關鍵字： 德州遊騎兵MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

陳范柏彥化遺憾為動力三分彈射穿洋基　成功守護獵鷹主場

陳范柏彥化遺憾為動力三分彈射穿洋基　成功守護獵鷹主場

【男人的快樂】騙朋友隔音很好...他超認真吶喊完全沒在演

熱門新聞

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「國豪救我」！高國豪飆32分率獅5連勝

2貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

3中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

4洋基正式對貝林傑劃紅線

520歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

最新新聞

1張喜凱112球完投9局豪寫賽史第一人

2林襄領軍小龍女3月赴熊本！

3洋基威瑟斯自評狀態近期最佳

4洋基正式對貝林傑劃紅線

5貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

RAIN用肌肉拿捏粉絲

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366