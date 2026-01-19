滑球、變速球升級奏效　遊騎兵1年約簽下牛棚悍將朱尼斯

▲朱尼斯（Jakob Junis）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵持續進行牛棚重建工程。根據MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）報導，遊騎兵已與朱尼斯（Jakob Junis） 達成共識，雙方將簽下一紙1年總值400萬美元的合約。

朱尼斯在2025年賽季效力於克里夫蘭守護者，並於季後第4度成為自由球員，不過這是他生涯首次在整季未擔任任何先發角色後投入市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著賽季進行，守護者對朱尼斯的信任逐步提升，他也以66.2局、2.97防禦率 的成績回報球隊；過去兩個賽季，朱尼斯合計投133.2局、防禦率僅2.83，成功擺脫早年生涯防禦率偏高（生涯4.64）的標籤。

從球路結構來看，滑球是朱尼斯最具威力的武器；2025年滑球使用率高達44.5%，2024年也有45.2%，幾乎佔其投球比例的一半。

打者上季對滑球僅繳出2成38打擊率，揮空率達31.4%，且橫向位移達12.4吋，具備類似sweeper的效果。

朱尼斯在2025年另一項關鍵轉變，則是大幅提升變速球使用率，從前一年的8.7%提升至20%。這項調整在守護者投手教練威利斯（Carl Willis）帶領下被證明相當成功；朱尼斯在以變速球結束的60個打數中送出15次三振，僅被敲出3支長打，且未被擊出任何全壘打。

朱尼斯是遊騎兵牛棚最新一名補強戰力，該單位已連續第2年幾乎全面翻新。他將與亞歷山大（Tyler Alexander）、迪亞茲（Alexis Díaz）、馬丁（Chris Martin），以及透過規則五選秀交易取得的鮑姆勒（Carter Baumler）一同加入陣容；不過，誰能在關鍵局數中扛起高張力角色，仍有待春訓觀察。