運動雲

>

創造歷史！首支女子雪車隊前進冬奧　林欣蓉盼讓世界看到台灣

▲台灣首支女子雪車隊林頌恩、林欣蓉、梁宥婕。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台灣首支女子雪車隊林頌恩、林欣蓉、梁宥婕。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團有望增添名額，上屆以雪橇選手身份參賽的林欣蓉將以單人雪車身份再度參與盛會，寫下台灣冬奧新頁，雙人雪車也有機會拿到名額。

林欣蓉是2022年北京冬奧的雪橇選手，在結束冬奧初體驗後，她敏銳地感覺到雪車運動在國際賽場更有脫穎而出的機會，因而毅然決然決定轉換跑道，儘管台灣女子雪車發展尚在起步階段，面臨國內缺乏合適教練、沒有專屬雪車等重重困境，但這並未阻礙她的決心，直到2024年3月，台灣正式成立第一支女子雪車隊，投入訓練後的林欣蓉在2025至26賽季表現突飛猛進，上月更在歐洲盃獲得第2名的優異成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「今天會進到2026年冬季奧運，之前都不敢想，尤其女子雙人，非常難。」林欣蓉感性表示。這不僅是台灣繼2002年鹽湖城冬奧後，第一次有成年組雪車選手，更是史上首次有女子雪車選手參賽，對台灣冬季運動史而言意義非凡。

中華女子雪車隊「Ice Baby」共有5名成員，包括三名選手、物理治療師與管理人員，由於缺乏場地與器材，她們長期在歐美租借舊型雪車克難訓練，且因缺乏專業設備，這5位女生平時必須合力搬運重達上百公斤的雪車移動，訓練過程極為艱辛。

有趣的是，隊中的三名主力選手林欣蓉、推車手梁宥婕、林頌恩，全都是田徑選手出身。她們過去在田徑場上或許沒有太多站上頒獎台的機會，但轉換至冬季運動後，田徑訓練賦予的爆發力與速度感，反而為她們開啟了通往世界巔峰的另一扇窗，證明亞洲女性在冰場上同樣具備疾速前進的韌性。

回首這個賽季，林欣蓉坦言初期充滿了「沒有退路」的焦慮。去年10月在中國延慶訓練時，她的助跑秒數明顯落後領先群0.2至0.3秒，「那時候第一次助跑往下跑，秒數很客觀，就是很明顯進不了。」

然而，轉機發生在隨後的歐洲移地訓練。在米蘭冬奧預定場地進行訓練時，林欣蓉跑出了超越當時世錦賽冠軍的佳績，這讓她確信團隊已具備國際競爭力，「那時候我就覺得好像已經不是僥倖，這個賽季是真的有機會去爭取更好的成績。」隨後在美國與歐洲的賽事中，她多次在10幾20位駕駛手中脫穎而出奪下亞軍，目前單人項目世界排名第15，雙人項目也位居第20名左右。

對林欣蓉而言，參加奧運的最大目標是讓更多人看到台灣。她感性表示：「我希望去奧運可以讓更多人知道，在亞洲除了中國跟韓國之外，還有一個台灣也在從事這項運動，而且我們表現得很不錯。」

關鍵字： 標籤:女子雪車冬季奧運林欣蓉台灣體育冰雪運動

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

備戰WBC留守台南　沙子宸笑談搶票失敗：跟搶周杰倫一樣

備戰WBC留守台南　沙子宸笑談搶票失敗：跟搶周杰倫一樣

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

RAIN用肌肉拿捏粉絲

熱門新聞

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

備戰WBC留守台南　沙子宸笑談搶票失敗：跟搶周杰倫一樣

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

2貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

3備戰WBC留守台南　沙子宸笑談搶票失敗

4洋基正式對貝林傑劃紅線

5張喜凱112球完投9局豪寫賽史第一人

最新新聞

1林欣蓉雪橇轉雪車二度挑戰冬奧

2台灣首支女子雪車隊前進冬奧

3墨爾本十冠王喬科維奇澳網百勝到手

4斯威雅蒂直落二晉級澳網次輪

5SBL比賽、場地引議　籃協高額補助有危機

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

RAIN用肌肉拿捏粉絲

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366