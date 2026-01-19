創造歷史！首支女子雪車隊前進冬奧　林欣蓉盼讓世界看到台灣

▲台灣首支女子雪車隊林頌恩、林欣蓉、梁宥婕。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團有望增添名額，上屆以雪橇選手身份參賽的林欣蓉將以單人雪車身份再度參與盛會，寫下台灣冬奧新頁，雙人雪車也有機會拿到名額。

林欣蓉是2022年北京冬奧的雪橇選手，在結束冬奧初體驗後，她敏銳地感覺到雪車運動在國際賽場更有脫穎而出的機會，因而毅然決然決定轉換跑道，儘管台灣女子雪車發展尚在起步階段，面臨國內缺乏合適教練、沒有專屬雪車等重重困境，但這並未阻礙她的決心，直到2024年3月，台灣正式成立第一支女子雪車隊，投入訓練後的林欣蓉在2025至26賽季表現突飛猛進，上月更在歐洲盃獲得第2名的優異成績。

「今天會進到2026年冬季奧運，之前都不敢想，尤其女子雙人，非常難。」林欣蓉感性表示。這不僅是台灣繼2002年鹽湖城冬奧後，第一次有成年組雪車選手，更是史上首次有女子雪車選手參賽，對台灣冬季運動史而言意義非凡。

中華女子雪車隊「Ice Baby」共有5名成員，包括三名選手、物理治療師與管理人員，由於缺乏場地與器材，她們長期在歐美租借舊型雪車克難訓練，且因缺乏專業設備，這5位女生平時必須合力搬運重達上百公斤的雪車移動，訓練過程極為艱辛。

有趣的是，隊中的三名主力選手林欣蓉、推車手梁宥婕、林頌恩，全都是田徑選手出身。她們過去在田徑場上或許沒有太多站上頒獎台的機會，但轉換至冬季運動後，田徑訓練賦予的爆發力與速度感，反而為她們開啟了通往世界巔峰的另一扇窗，證明亞洲女性在冰場上同樣具備疾速前進的韌性。

回首這個賽季，林欣蓉坦言初期充滿了「沒有退路」的焦慮。去年10月在中國延慶訓練時，她的助跑秒數明顯落後領先群0.2至0.3秒，「那時候第一次助跑往下跑，秒數很客觀，就是很明顯進不了。」

然而，轉機發生在隨後的歐洲移地訓練。在米蘭冬奧預定場地進行訓練時，林欣蓉跑出了超越當時世錦賽冠軍的佳績，這讓她確信團隊已具備國際競爭力，「那時候我就覺得好像已經不是僥倖，這個賽季是真的有機會去爭取更好的成績。」隨後在美國與歐洲的賽事中，她多次在10幾20位駕駛手中脫穎而出奪下亞軍，目前單人項目世界排名第15，雙人項目也位居第20名左右。

對林欣蓉而言，參加奧運的最大目標是讓更多人看到台灣。她感性表示：「我希望去奧運可以讓更多人知道，在亞洲除了中國跟韓國之外，還有一個台灣也在從事這項運動，而且我們表現得很不錯。」