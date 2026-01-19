差7.5萬美元而已！國民仲裁前搞定卡瓦利　史庫柏3200萬仲裁案受矚

▲卡瓦利（Cade Cavalli）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

華盛頓國民與右投卡瓦利（Cade Cavalli）在仲裁截止前達成共識，雙方同意簽下一紙一年價值87萬美元的合約，成功避開薪資仲裁程序，合約中另包含一項2027年的球隊選擇權。

國民與卡瓦利於1月8日交換仲裁薪資提案時，卡瓦利方面開價90萬美元，球團則提出82萬5000美元，雙方差距為7萬5000美元，是當天18名未能即時與球隊達成協議的球員中分歧最小的一案；最終雙方各退一步，確定卡瓦利2026年球季的實際年薪為86萬2500美元，正好落在雙方申報金額的中間值。

合約同時附帶2027年球隊選擇權，金額為400萬美元，若國民不執行，需支付7500美元的買斷金。

27歲的卡瓦利在2024年賽季完成自2022年後首度於大聯盟例行賽完整登板，先發10場繳出3勝1敗、防禦率4.25的成績，也因此首度取得薪資仲裁資格；上季他在大聯盟的年薪為76萬200美元，小聯盟期間為37萬100美元，全年合計收入為57萬9832美元。

卡瓦利於2020年業餘選秀會首輪第22順位被國民選中，並在2022年8月26日完成大聯盟初登板，當年僅有那一次出賽；隔年3月14日，他在春訓對戰紐約大都會時不慎弄傷投球手臂，並於一週後接受TJ手術。

經過長時間復健，卡瓦利於2024年5月20日開始在小聯盟進行傷後復健登板，但僅出賽3場、合計投8.1局。2025年球季他從1A佛雷德里克斯堡開季，4月24日升上2A哈里斯堡，5天後再晉升3A羅徹斯特，並於8月6日重返大聯盟。

卡瓦利去年在小聯盟17場先發中戰績為4勝17敗、防禦率5.47，但回到大聯盟後狀態回穩，復出首戰面對運動家投出4.1局無失分，並在8月16日對戰費城費城人時拿下生涯首場大聯盟勝投。

目前仍有17名球員預計進入薪資仲裁聽證，聽證將於1月26日至2月13日在亞利桑那州史考茲戴爾舉行；最受關注的案件為兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），他向底特律老虎提出高達3200萬美元的仲裁薪資要求，球團則僅願意支付1900萬美元，雙方落差相當明顯。