胡金龍轉任打教適應中　台灣投手升級有感：與洋砲相輔相成

▲胡金龍。（圖／統一公關提供）

記者楊舒帆／台南報導

去年底正式引退的統一獅名將胡金龍，新球季轉換跑道，接下球隊打擊教練職務，展開教練生涯新篇章。談到角色轉換，胡金龍受訪時坦言仍在適應階段，但整體感覺「還OK」，也逐步找到自己的定位。

胡金龍表示，目前主要在打擊部門與選手進行溝通，從互動中了解球員需求，「TAKE（潘武雄）這邊也會給我一些建議，不懂就問嘛。」

聊到近期中華隊集訓狀況，胡金龍也展現長年征戰球場的觀察力。他指出，為了因應3月國際賽事，投、打強度都必須提早拉高，「投手會拉比較快，等於提早一個月，真的滿辛苦的。」

不過，胡金龍對近年台灣棒球整體發展相當看好。他直言，這幾年明顯感受到球界實力提升，「現在一軍戰力整體變強很多。」他認為，資訊更發達、訓練方式與培養方向更明確，知道有國外的目標，落差就不會太大。

談到最大轉變，胡金龍特別點出投手進步最為顯著，「現在很多投手均速幾乎都150公里以上。以前我們那個年代，有一兩個能投到150就覺得很驚艷了。」他認為，投手戰力全面提升，也迫使打者必須跟著進化，「找洋砲來也會相輔相成，單一方向強勢，球賽也不好看。」