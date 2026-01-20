赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

運動雲

▲▼ 赫南德茲（Kike Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫南德茲（Kike Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇自由球員（FA）內野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）去向出現新變數。不少道奇球迷仍盼他續留，美國媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）記者畢夏普（Kurt Bishop）指出，正處於重建期的聖路易紅雀，已被點名為可能的新東家之一。

紅雀隊在這個休賽季陸續送走葛雷（Sonny Gray）投手、康崔拉斯（Willson Contreras）、亞瑞納多（Nolan Arenado）等核心戰力，同時補進梅伊（Dustin May）、史坦尼克（Ryne Stanek）等投手，在清出薪資空間的同時，也逐步補齊重建所需的拼圖。

在重建過程中，紅雀面臨「右打、且具備守備彈性」野手不足的課題，而赫南德茲正好符合需求。他經驗豐富，幾乎能守遍場上各個位置，多功能性成為紅雀評估的重要加分項。

雖然赫南德茲上季打擊率僅.203，數據不算亮眼，但紅雀並未打算將他定位為固定先發，而是預期主要在面對左投時進行「功能性上場」。在這樣的角色下，赫南德茲仍被認為能發揮價值。

畢夏普也提到，「若紅雀在賽季中期退出季後賽競逐，轉為賣家角色，赫南德茲也可能成為交易截止日前的籌碼之一。最終仍取決於總管布魯姆（Chaim Bloom）的判斷。不過兩人早在波士頓時期就有交集，赫南德茲是布魯姆相當熟悉的球員。」

關鍵字： 赫南德茲紅雀道奇自由球員重建

【對付雅英有一套】珠珠寶貝霸氣坐下　讓妳擋路試試看XD

