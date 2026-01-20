又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

▲各組官辦熱身賽時程曝光，中華隊相關賽程也在網路上引發熱烈討論。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

隨著世界棒球經典賽（WBC）各組官辦熱身賽時程曝光，中華隊相關賽程也在網路上引發熱烈討論。台灣在自辦熱身賽後，將於2月26日晚間在台北大巨蛋迎戰福岡軟銀鷹，隔天再對上日本火腿鬥士，隨後轉往日本宮崎，於3月2日、3日分別與歐力士猛牛、軟銀鷹二軍交手，為正賽進行最後調整。

然而，這份賽程一出，立刻掀起球迷兩派論戰。部分球迷認為，中華隊在官辦熱身賽階段「只能對到二軍」，相較韓國、日本能與日職一軍交手，待遇明顯落差，「日韓和一軍打，結果我們和二軍」、「官方認證B咖」、「還得自己花錢在大巨蛋辦比賽才能跟一軍打」，直言感覺「被看沒有」。

也有球迷點出時程與場地因素，3月初宮崎天氣仍偏冷，且多為戶外球場，「正賽當週還跑去南九州打二軍有點無言」、「而且還是早上場、戶外場」，擔心影響調整節奏與狀態。

不過，另一派聲音則認為，台灣是經由資格賽晉級，本就不屬於種子強權，「經典賽只進過一次八強，就不要把自己當強隊」、「澳洲、捷克也是打二軍，根本不是針對台灣」，強調熱身賽重點在調整而非勝負，「二軍就當發球機打，練手感就好」、「不要被二軍電就行」。

也有球迷指出，台灣其實已在自辦賽事中安排與軟銀、火腿一軍交手，「能在自己家打日職一軍兩隊，其實已經不差」，甚至認為上午場反而有助於模擬正賽作息，「中午開打和晚上完全不同，提早適應是好事」。

整體而言，賽程曝光後，台灣球迷心情五味雜陳，一方面期待能與強隊過招測試實力，一方面也意識到台灣在國際舞台上的定位仍需靠成績證明。正如不少網友所言，「被看沒有，就用實力贏得尊重」，真正重要的，終究還是正賽場上的表現。

台灣熱身賽賽程一覽（台灣時間）