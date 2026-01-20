「大鬍子」哈登狂飆36分率隊6連勝　還賞巫師難堪7連敗

記者杜奕君／綜合報導

本季個人表現持續生猛有勁的「大鬍子」哈登（James Harden）20日隨洛杉磯快艇作客交手華盛頓巫師之戰，全場狂飆36分、7籃板、9助攻全能數據，在他投進關鍵罰球帶動下，快艇在最後關頭驚險以110比106撂倒巫師，拿下近期一波6連勝。反觀巫師則是慘吞7連敗，目前排名東區倒數第2位。

巫師此戰主場迎戰強敵快艇，本季表現亮眼的巫師2年級長人薩爾（Alex Sarr）上半場就有17分貢獻，不過快艇在哈登上半場12罰全進，砍下18分帶領下，仍以44比43取得領先。

下半場開打後，巫師靠著單節投進6記三分彈逆轉超前比分，不過快艇在末節再度逆轉超前，最後關頭兩隊激烈拉鋸，巫師老將米德爾頓（Khris Middleton）關鍵3罰俱中，讓巫師扳平比分。

不過最後關頭哈登展現「要犯」威力，連續站上罰球線搶分，加上巫師接連反擊失利，最終快艇就以4分之差險勝。

哈登此戰站上罰球線多達20次罰進18球，全場轟得36分、7籃板、9助攻，成為球隊拿下6連勝功臣。巫師方面則以薩爾拿下28分、6籃板、2助攻、2抄截最佳，可惜球隊仍是苦吞7連敗收場。

▲「大鬍子」哈登猛飆36分，率領快艇拿下6連勝。（圖／路透）