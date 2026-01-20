韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

▲ 紅雀體系新星JJ．威瑟霍特（JJ Wetherholt）因資格問題，無法代表韓國出賽 。（圖／達志影像）

記者王真魚／綜合報導

紅雀當地媒體《Litehouse Media》指出，JJ．威瑟霍特（JJ Wetherholt）親口證實自己無法取得韓國代表資格，他無奈表示，「很遺憾，我還不夠『韓國人』。規定必須是直系父母擁有公民身分（或永久居留權），但我只有祖母符合。代表韓國打WBC一直是我的夢想，祖母年紀也大了，我真的很想為她上場，對她來說會是非常、非常重要的事，但最後還是無法實現。」

現年23歲的威瑟霍特在2024年選秀首輪第7順位被紅雀選中，能守游擊、二壘與三壘，本季於2A、3A合計出賽109場，繳出打擊率.306、17轟、59分打點、OPS .931的亮眼成績。MLB官網新秀排名中，他高居球團第1、全聯盟第5名。雖然祖父曾是駐韓美軍、祖母為韓國人，卻仍因規定限制，無緣披上韓國戰袍。

韓國隊的不順不只於此。上屆WBC成員、道奇內野手艾德曼（Tommy Edman）因休季接受右腳踝手術，幾乎確定無法參賽；休季與教士簽下4年1500萬美元合約的宋成文也因腹斜肌受傷，確定缺席經典賽。 雪上加霜的是，曾兩度參加WBC、2023年獲得金手套（工具人）獎的勇士內野手金河成，因滑倒受傷導致右手中指動刀，預計需休養4至5個月，確定無緣本屆WBC。

自2015年12強賽準決賽擊敗日本後，韓國隊已對日本吞下10連敗，雖在去年11月的交流賽逼和對手，避免寫下11連敗，但與昔日勁敵的差距已相當明顯。

20年前首屆經典賽，日本球星鈴木一朗曾說出「希望能讓他們未來30年都不敢對日本出手」的豪語，點燃日韓對決的火花；20年過去，兩國實力差距殘酷地被拉開。如今在傷兵與資格問題接連衝擊下，韓國隊的WBC之路，顯得格外艱辛。