曾來台灣打過東超、外線命中率驚人　高雄海神補進全能中鋒奧迪傑

▲高雄海神隊簽下新洋將中鋒奧迪傑。（圖／高雄全家海神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊20日宣布簽下26歲全能中鋒奧迪傑（Omoefay Odigie）。奧迪傑身高205公分，本季效力蒙古烏蘭巴托野馬隊（Xac Broncos）於東超出賽5場，場均23.2分、12.6籃板，並有5成的三分球命中率。奧迪傑攻擊手段多元，同時具備禁區單打與外線砲火，將為高雄全家海神隊各層面戰力提供強力支援。

奧迪傑來自美國德州，母親曾是大學籃球員，出身籃球世家的他畢業自南方衛理公會大學野馬隊（SMU Mustangs），場均能繳出11.3分、6.9籃板。本季他在東超出賽對昌原LG獵隼時，曾有單場32分的爆量演出；效力葡萄牙聯賽奧華倫斯隊（Ovarense）期間，場均進帳15.5分、7.6籃板，擁有4成1的三分球命中率；披日本B3聯賽岩手大公牛隊戰袍時，則有場均14.4分、10.2籃板的表現。

「台灣很美，生活方式也是我樂於體驗的。」曾來台出賽東超聯賽的奧迪傑對台灣印象深刻，他表示加入海神的首要目標，無非是幫助球隊挺進季後賽，「任何事都是有可能的。即便球季已進行一半，我希望我們能保持信念，相信球隊能晉級季後賽，也期待神隊友能一直支持我們到最後。」