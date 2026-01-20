WBC用球太滑？阪神石井大智祭出「美容對策」找回穩定控球

▲石井大智 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

為了應對世界棒球經典賽（WBC）比賽用球較「滑手」的特性，阪神虎投手石井大智祭出獨門對策，改從「保養雙手」下手。他19日受訪透露，已開始使用保濕型護手美容液，盼改善偏乾的膚質，讓投球時的握球感更穩定。

石井直言，WBC用球相較於日本職棒（NPB）用球更容易打滑，加上拿到的WBC專用松香並不合手，「一開始用的時候會滑，乾脆就不要碰它了。」於是他轉從根本著手，讓指尖與手掌保持濕潤。他選用噴霧型護手產品，在睡前等時機噴灑保養，細心呵護這雙「吃飯的工具」。

「我本來就是偏乾性膚質，剛好有認識的人在做手部專用美容液，就想說試試看。」石井笑說，實際使用後並不黏膩，卻能帶來明顯的滋潤感，「希望能讓雙手保持保濕，把狀態調整到最好。」

石井早在2025年12月便入選2026年3月WBC日本代表隊，為了提早適應比賽用球，近來持續嘗試各種方法。當天他在兵庫縣尼崎的二軍設施進行自主訓練，為了維持手感，同時使用NPB球與WBC球進行調整。

2025年賽季，石井曾締造職棒新紀錄的「連續50場無失分」，因此獲封「Mr. Zero」。如今他也希望靠著這雙「水潤之手」，在侍Japan延續零失分的氣勢。