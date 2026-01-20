林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

▲林威助執行副領隊。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將20日舉行開訓典禮，總教練後藤光尊喊話要打造一支能闖進台灣大賽的球隊，副領隊林威助也在開訓時向全隊談話，特別點出新球季必須更重視「態度」與「執行力」，盼從細節開始提升贏球機率。

林威助指出，自己近年觀察球隊比賽狀況，關鍵時刻往往是勝負分水嶺，但悍將在危機處理上仍有不少可再精進之處。他直言，過去在局勢緊張時，教練團下達暗號或戰術後「失敗的狀況還蠻多的」，因此希望新球季能把執行做得更到位。

針對具體改善方向，林威助表示，將請教練團加強球員在危機時的基本功與細節，包括短打、跑壘以及補位等環節，「這些細節如果沒有做好的話，我想要贏球就不是那麼簡單。」他也強調，態度與執行力並非口號，而是影響球隊能否把握住比賽節奏的關鍵。

至於外界關心春訓課表與強度是否會有大幅調整，林威助表示，課表規劃基本交由教練團研議處理；談到「日式操練」印象，他則笑說體能好應該不至於練到吐，「還好啦，體能好的應該不會吐啦！不太可能像日本這麼累吧！」至於是否安排夜訓，他認為這裡環境下較難實施，「要看每個總教練的方針。」