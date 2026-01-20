攻城獅推萊恩尼爾大舞廳　舞棍阿伯葉復台夢幻聯手慕獅女孩秀舞

▲「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」復古開張，攻城獅主場力拚6連勝。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅本周將進行「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」主題活動，即將於1月24日、1月25日兩場主場賽事登場，分別迎戰福爾摩沙夢想家與新北國王。傳奇表演者「舞棍阿伯」葉復台將在1月24日與慕獅女孩合舞帶來精彩的開場表演，包含最新單曲《我不老》，為主題週揭開華麗序幕。

攻城獅球團本次主打「復古舞廳」視覺，特別安排高國豪、曾柏喻、劉丞勳與慕獅女孩鄭熙靜、李藝斌、侯芳代表拍攝，球員穿上復古套裝、女孩則身穿旗袍，營造出充滿復古濾鏡的舞廳元素，帶領獅紫軍穿越時光機來到萊恩尼爾大舞廳，現場音樂與燈光也將切換為超復古模式。

為營造懷舊氛圍，主場活動將推出多項復古體驗。本次主題日限量入場贈品為「南港輪胎應援拍拍手」，且完成西側迴廊闖關活動，就有機會拿到「復古黑膠唱盤鑰匙圈」，內含主視覺球員及女孩特別錄製的NFC隱藏彩蛋，獅紫軍千萬別錯過。

此外，慕獅女孩也將帶來一系列近距離活動，1月24日由鄭熙靜、李藝斌進行旗袍款紀念燈箱簽名會，現場購買紀念燈箱即可領取號碼牌，限80人。

賽後則有女孩穿著主題服飾於3F獅藏酒窖進行近距離互動遊戲，當日在商品部消費滿2500元即可領取號碼牌，限30人；1月25日賽前更將舉辦女孩旗袍拍照會，當日於商品部購買長袖服飾滿1500元即可領取號碼牌，限100人。

本周球團也推出多款復古主題商品，包含女孩旗袍款毛巾、球員影像電視機扭蛋、女孩磁鐵燈箱等多款扭蛋，歡迎球迷到現場參觀選購。



攻城獅球團本季新推出「值班經理」活動，提供球迷更多近距離接觸球員的機會。1月24日由高國豪掛帥，1月25日則由朱雲豪接力，兩位球員將於下午三點在2F驗票口親自迎賓並發放「限量專屬名片」。

另外，球團推出「風城票」現場買一送一（新竹縣市居民與學生），並加碼連勝福利，1月24日當天身分證字號含有「5」的球迷，亦可享有購票買一送一優惠，號召獅紫軍進場力拚六連勝。

