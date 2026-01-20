運動雲

>

日本職棒12球團達成新共識　賽前禁止「敵我交談」

▲小久保裕紀。（圖／達志影像／美聯社）

▲小久保裕紀。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒12球團監督會議20日在東京召開，會中正式確認「比賽前禁止敵我雙方球員、教練過度交談」的共識。針對近年賽前練習時，場上頻繁出現跨隊聊天、寒暄的情況，多位總教練認為不妥，最終形成統一立場。

阪神虎總教練藤川球兒表示，這項議題是由軟銀鷹總教練小久保裕紀率先提出，質疑敵我雙方在正式比賽前進行過於親密的交流是否合適，「我個人也是同樣的意見。」藤川直言，這並非單一球團的看法，而是多數監督長期以來的共同疑慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藤川也透露，自己自上任首季起便對此現象感到相當在意，並在本次會議中與其他球團監督充分交換意見。他指出，賽前階段往往涉及戰術準備與情報掌握，若敵我雙方在場上頻繁交談，無論在作戰層面或觀感上，都並非理想狀態。

「不只是我們，其他球團的總教練也普遍認為，這並不是值得肯定的畫面，畢竟我們各自都在準備作戰策略，如果選手或教練在場上過度交流，對比賽並不是一件好事。」藤川說明，這次會議的重點在於12球團立場一致，形成共通認知。

此外，日職聯盟會長榊原定也在會中表達看法，指出從球迷角度來看，賽前敵我雙方過度交談同樣「觀感不佳」，強調職業比賽應維持應有的緊張感與界線。

隨著共識確認，各球團未來在賽前練習期間，將更加嚴格自我約束，避免不必要的敵我交流，確保比賽專注度與職業形象。

關鍵字： 日本職棒藤川球兒小久保裕紀

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

運科中心研發「台版智慧發球機」　運動部後勤、訓練持續優化

運科中心研發「台版智慧發球機」　運動部後勤、訓練持續優化

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2勇士巴特勒膝傷　確定賽季提前報銷

3貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

4日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

5赫南德茲留道奇？美媒點名潛在買家

最新新聞

1舞棍阿伯來了　攻城獅主場將秀舞

2日職新共識　賽前禁止「敵我交談」

3單場飆32分率隊5連勝　高國豪奪MVP

4迎接大聯盟第3年　今永昇太談新賽季

5申皓瑋求婚成功笑喊「比去球場還緊張」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366