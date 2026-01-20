日本職棒12球團達成新共識　賽前禁止「敵我交談」

▲小久保裕紀。（圖／達志影像／美聯社）

日本職棒12球團監督會議20日在東京召開，會中正式確認「比賽前禁止敵我雙方球員、教練過度交談」的共識。針對近年賽前練習時，場上頻繁出現跨隊聊天、寒暄的情況，多位總教練認為不妥，最終形成統一立場。

阪神虎總教練藤川球兒表示，這項議題是由軟銀鷹總教練小久保裕紀率先提出，質疑敵我雙方在正式比賽前進行過於親密的交流是否合適，「我個人也是同樣的意見。」藤川直言，這並非單一球團的看法，而是多數監督長期以來的共同疑慮。

藤川也透露，自己自上任首季起便對此現象感到相當在意，並在本次會議中與其他球團監督充分交換意見。他指出，賽前階段往往涉及戰術準備與情報掌握，若敵我雙方在場上頻繁交談，無論在作戰層面或觀感上，都並非理想狀態。

「不只是我們，其他球團的總教練也普遍認為，這並不是值得肯定的畫面，畢竟我們各自都在準備作戰策略，如果選手或教練在場上過度交流，對比賽並不是一件好事。」藤川說明，這次會議的重點在於12球團立場一致，形成共通認知。

此外，日職聯盟會長榊原定也在會中表達看法，指出從球迷角度來看，賽前敵我雙方過度交談同樣「觀感不佳」，強調職業比賽應維持應有的緊張感與界線。

隨著共識確認，各球團未來在賽前練習期間，將更加嚴格自我約束，避免不必要的敵我交流，確保比賽專注度與職業形象。