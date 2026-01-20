經典賽秘密武器曝光！運科中心研發「台版智慧發球機」運動部跨海支援計畫曝光

運動雲

記者蔡厚瑄／台北報導

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）集訓正式啟動，運動部針對國家隊的支援計畫也隨之曝光，運動部次長鄭世忠近日受訪時，詳述了運動部與中華職棒（CPBL）及國家運動訓練中心（NSTC）的協作模式，除了歷屆最高額度的經費挹注外，運動部更將行政協調範疇延伸至東京與邁阿密，並透過自主研發的高階運動科學設備，為台灣隊打造最堅實的技術後盾。

鄭世忠次長指出，他在本次經典賽團隊中主要負責後勤與行政方面的協調工作，這項任務不僅侷限於國內集訓期，更涵蓋了接下來的各個賽事階段。在東京複賽階段，運動部將協助解決比賽期間可能發生的各種後勤問題，包括提供穩定的網路訊號，並及時滿足情蒐團隊的需求，以確保資訊傳輸不間斷。

若台灣隊順利挺進美國進入邁阿密決賽，運動部則將負責協調當地的交通與住宿，並與駐外館處建立溝通機制，確保選手在海外獲得最高等級的行政支援。此外，在CPBL的組訓過程中，運動部也會隨時視需求提供行政協助與經費撥付，確保相關資源能夠精準對位。

此次國家隊選定國訓中心作為集訓基地，主因在於其近年來的顯著更新。鄭世忠提到，國訓中心執行長龔榮堂本身具備棒球國手與教練背景，因此非常了解選手的需求，目前國訓中心提供包括重量訓練、專業飲食、球場草皮管理等全面服務。

此外，運科中心也針對國家隊規劃了多次影音動作分析，並提供自主研發的智慧化訓練配備，讓國家隊能享受到與職業球團同等級、甚至更高規格的訓練環境。針對外界好奇的訓練設備，除了目前球團普遍使用的iPitch智慧發球機外，鄭世忠次長特別揭密了由台灣運科中心自主研發的高階發球機。這台「台版智慧發球機」在技術上展現了顯著的領先優勢。

首先在球體紋路優化設計方面，不同於一般發球機，該設備在投出前能針對球的紋路（縫線）位置進行精準控制，進而更真實地模擬對手投手的放球手感與轉速特性。此外，該設備還整合了影像模擬系統，發球機能結合對手投手的投球畫面進行同步模擬，讓打者在視覺與體感上都能完全進入實戰狀態。鄭世忠表示，目前該設備已完成並投入使用，教練團可根據訓練需求，彈性選擇iPitch或運科中心研發的版本。

鄭世忠最後強調，從12強奪冠的成功經驗中，台灣已經建立了一套成熟的國家隊服務體系，目前的目標就是將這份經驗延續到經典賽，透過運動部、國訓中心與中華職棒的三方密切聯繫，讓選手在毫無後顧之憂的環境下發揮實力。

