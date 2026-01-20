道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

運動雲

▲賀南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊與外野手塔克（Kyle Tucker）達成4年2.4億美元（約新台幣75.9億元）的合約協議。這筆重磅補強到位後，外界開始關注，原本鎮守右外野的「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández），未來可能面臨守位調整，轉往左外野發展。

美媒《Dodger Blue》引述《The Athletic》名記者羅森索（Ken Rosenthal）的說法指出，「剛與塔克完成驚人合約的道奇，預計會留下泰歐斯卡，並將他放在左外野。」報導提到，道奇在休賽季期間原本就曾評估讓T.赫南德茲改守左外野的可能性，而塔克的到來，讓這項決定變得更加順理成章。

《Dodger Blue》進一步分析，T.赫南德茲上季在攻守兩端表現皆不理想，整季出賽134場僅累積0.6 WAR；在出賽500打席以上的球員中，546打席卻比他WAR還低的僅有13人。球團希望透過將他移往左外野，降低防守負擔，同時期待他能在打擊端迎來反彈的一季。

T.赫南德茲上季在打擊穩定度與守備機動性方面備受質疑。若轉戰左外野，能否減輕防守壓力、帶動整體表現回溫，將是道奇新賽季的重要觀察焦點。

關鍵字： 道奇塔克赫南德茲外野合約

