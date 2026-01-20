運動雲

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

▲▼2017亞洲職棒冠軍爭霸賽,台灣VS日本,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲陽岱鋼。（圖／本報資料照）

記者王真魚／綜合報導

2026年3月，第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將登場。日本媒體回顧歷屆賽事，特別撰文報導在WBC對決過日本隊的「國內洋將」，並點名曾披中華隊戰袍的陽岱鋼，形容他是「最熟悉日本野球的台灣之星」，重提他在2013年WBC正面對決日本隊的經典時刻。

日媒指出，陽岱鋼自福岡第一高校畢業後加盟北海道日本火腿，初期在一軍站穩腳步並不容易，直到轉任外野手後迎來轉機。2012年完成全勤出賽、打擊率.287，逐漸成長為火腿不可或缺的戰力。

2013年WBC，陽岱鋼入選中華隊，成為陣中最了解日本棒球文化與節奏的關鍵人物。第二輪賽事與日本狹路相逢，雖未擊出安打，卻成功執行一次重要短打，被日媒形容為「展現出日本野球精神的台灣選手」。該戰最終日本以4比3險勝，也成為經典賽史上令人難忘的一幕。

經典賽後，陽岱鋼迎來巔峰期。2013年以47次盜壘奪下盜壘王，2014年更敲出生涯新高25轟，確立「攻守跑三拍子」外野手地位。其後轉戰讀賣巨人效力5季，如今仍在日本棒壇延續生涯，現效力於新潟阿爾比雷克斯BC。

【陽岱鋼小檔案】

投打：右投右打

學歷：福岡第一高校

選秀：2005年高中生選秀第1指名

NPB生涯：出賽1322場、打擊率.270、105轟、482打點、141盜壘

