他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

▲ 道奇為兌現對大谷翔平「打造勝利球隊」的承諾，持續豪砸補強，戰力版圖不斷擴張。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB 洛杉磯道奇近年來的「金錢攻勢」再度掀起熱議。道奇去年一度因牛棚崩盤，甚至被迫讓先發投手轉任終結者，為此球團在2025年12月網羅自大都會成為自由球員的守護神迪亞茲（Edwin Díaz），以3年總值6900萬美元（約新台幣 22.8 億元）簽下，補強後援戰力。

不僅如此，道奇今年1月又從自由市場搶下頭號外野大物塔克（Kyle Tucker），雙方達成4年2億4000萬美元（約新台幣 75.9 億元）的合約。連續網羅頂級戰力，道奇補強腳步卻仍未停歇。

《紐約郵報》名記者海曼（Jon Heyman）與MLB內線消息來源戈梅茲（Héctor Gómez）分別在X披露，「道奇正鎖定釀酒人王牌佩拉塔（Freddy Peralta）」。佩拉塔目前效力釀酒人，預計一年後成為自由球員，因此已吸引多隊關注。

佩拉塔上季先發33場，投176又2/3局，繳出17勝6敗佳績，包辦國聯勝投王與最高勝率兩項大獎，賽揚獎票選名列第5，並連續3季突破200次三振，展現王牌級身手。若道奇真能將他納入麾下，世界大賽三連霸的距離勢必再拉近。

此一消息也引爆他隊球迷怒火，「拜託別再用錢堆球員了！」「這到底是什麼玩笑？這樣也可以？」「比洋基還邪惡的帝國誕生了，太可怕了……」質疑與反彈聲浪四起。

然而，道奇如此積極補強，據外媒報導，背後其實與大谷翔平有關。洛杉磯當地媒體《Dodgers Beat》18日釋出棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）的受訪影片，他透露，球團與大谷會面時，曾向他承諾「會全力打造一支以勝利為目標的球隊」。為了兌現這份約定，道奇不斷網羅頂級戰力，確保「能贏球的陣容」。

面對道奇愈發難以撼動的戰力，也有球迷坦言：「現在的道奇，不管是合約還是隊友組成，都太有吸引力了，誰會不想去？」「能拚冠軍，又能和這群球星當隊友，真的很難拒絕。」

▲佩拉塔（Freddy Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）