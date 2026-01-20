運動雲

>

勇士內線救兵來了！　南蘇丹現役國手阿庫斯加盟助陣

▲富邦勇士宣布簽下現役南蘇丹國手，身高211公分的阿庫斯。（圖／台北富邦勇士提供）

▲富邦勇士宣布簽下現役南蘇丹國手，身高211公分的阿庫斯。（圖／台北富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季進行3分之1，例行賽前8戰僅打出3勝5敗，勝率未過5成的台北富邦勇士，20日宣布進行洋將內線戰力補強，現年29歲、身高211公分的南蘇丹男籃現役國手阿庫斯（Deng Acuoth）正式完成簽約，後續將為勇士增添內線防守戰力。

阿庫斯擁有豐富的國際職業籃球經驗，曾於澳洲、歐洲與非洲等職業聯賽發展，展現其在防守端的價值與穩定度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在國際賽場方面，阿庫斯為南蘇丹國家隊的成員之一，自2020年起披上國家隊戰袍，於2021年非洲盃資格賽先發出賽，即繳出9.3分、9籃板數據，接著陸續隨隊征戰2023年FIBA世界盃，以及2027世界盃非洲區資格賽等重要賽事，於籃板與防守端皆有亮眼貢獻，並在高強度賽事中展現成熟的比賽執行力與場上影響力。

總教練吳永仁表示，「阿庫斯的身材纖瘦，相較於傳統重型中鋒，他具備更好的移動速度與防守機動性。在執行掩護防守時，他能更快速回到禁區或干擾外線投籃，同時也能有效鞏固防守籃板。阿庫斯能有效改變對手切入後的投籃弧度，是球隊目前較缺乏的一環。」

關鍵字： PLG富邦勇士阿庫斯Deng Acuoth

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

224公分溫班亞瑪單場轟7記三分彈　「法國怪物」率馬刺強勢3連勝

224公分溫班亞瑪單場轟7記三分彈　「法國怪物」率馬刺強勢3連勝

衛冕軍雷霆重傷害！　二當家威廉斯再度負傷將缺陣數周

衛冕軍雷霆重傷害！　二當家威廉斯再度負傷將缺陣數周

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

謝亞軒飆23分7助攻、馬可24分22籃板　特攻大勝終止3連敗

謝亞軒飆23分7助攻、馬可24分22籃板　特攻大勝終止3連敗

「詹皇明星臉」在台籃夢想家　班提爾：不是第一次有人說我像

「詹皇明星臉」在台籃夢想家　班提爾：不是第一次有人說我像

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

快訊／領航猿卡米諾斯聲援孫思堯　痛批台灣雙職籃「暴力行為」

快訊／領航猿卡米諾斯聲援孫思堯　痛批台灣雙職籃「暴力行為」

國王客場20分慘敗　林書緯賽後說重話：團隊看起來很軟

國王客場20分慘敗　林書緯賽後說重話：團隊看起來很軟

「這個聯盟就是這樣！」　國王主帥洪志善不滿主客場哨偏頗

「這個聯盟就是這樣！」　國王主帥洪志善不滿主客場哨偏頗

Kany做皮拉提斯動作太難　突然出現翼龍叫聲ＸＤ

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

3貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

4韓國隊連環噩耗　超級新星嘆：我不夠韓

5道奇簽塔克　西語老師轉戰左外野？

最新新聞

1開訓先抓細節！林威助要求態度、執行力

2馬鋼談兄弟轉戰悍將心境：到哪都競爭

3「我還有油！」31歲劉昱言加入悍將盼證明自己

4悍將補左投劉昱言林威助曝原因

5後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366