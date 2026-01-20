勇士內線救兵來了！　南蘇丹現役國手阿庫斯加盟助陣

▲富邦勇士宣布簽下現役南蘇丹國手，身高211公分的阿庫斯。（圖／台北富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季進行3分之1，例行賽前8戰僅打出3勝5敗，勝率未過5成的台北富邦勇士，20日宣布進行洋將內線戰力補強，現年29歲、身高211公分的南蘇丹男籃現役國手阿庫斯（Deng Acuoth）正式完成簽約，後續將為勇士增添內線防守戰力。

阿庫斯擁有豐富的國際職業籃球經驗，曾於澳洲、歐洲與非洲等職業聯賽發展，展現其在防守端的價值與穩定度。

在國際賽場方面，阿庫斯為南蘇丹國家隊的成員之一，自2020年起披上國家隊戰袍，於2021年非洲盃資格賽先發出賽，即繳出9.3分、9籃板數據，接著陸續隨隊征戰2023年FIBA世界盃，以及2027世界盃非洲區資格賽等重要賽事，於籃板與防守端皆有亮眼貢獻，並在高強度賽事中展現成熟的比賽執行力與場上影響力。

總教練吳永仁表示，「阿庫斯的身材纖瘦，相較於傳統重型中鋒，他具備更好的移動速度與防守機動性。在執行掩護防守時，他能更快速回到禁區或干擾外線投籃，同時也能有效鞏固防守籃板。阿庫斯能有效改變對手切入後的投籃弧度，是球隊目前較缺乏的一環。」