後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

▲後藤光尊。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將洋將布局逐漸成形，目前一軍洋投名單已底定為魔力藍、鈴木駿輔、威戈神、愛力戈，其中鈴木駿輔已率先抵台報到，二軍培訓洋將阿部雄大也已來台加入訓練。至於洋打者方面，外籍野手 Luis Liberato 中文譯名「邦力多」，預計2月抵台投入春訓，成為悍將新球季重要戰力之一。

現年30歲的邦力多是左投左打外野手，2013年自水手隊小聯盟體系展開職業生涯，2022年轉戰教士體系，在3A單季敲出20轟，並於同年9月登上大聯盟舞台。2025年他轉往韓職韓華鷹發展，半季出賽62場，繳出打擊率3成13、10轟、39打點的亮眼成績，守備多以中外野為主，也展現不俗臂力。季後續戰多明尼加冬季聯盟，季後賽8場打擊率高達4成07，火力持續升溫。

談到洋將的運用規劃，悍將總教練後藤光尊坦言，目前尚未有既定想法。他表示，現在實際到隊的洋將不多，僅鈴木駿輔已經加入訓練，因此仍需要透過春訓、熱身賽的實際表現來進行評估，「希望最後會變成一個讓人開心的煩惱。」

至於對邦力多的初步印象，後藤教練指出，目前僅能從數據與過往表現來觀察，「看起來是一名中距離打者，不只打擊，守備方面的評價也相當不錯。」他也直言，外野守備正是球隊目前相對需要補強的環節，若能如預期發揮，將對整體戰力帶來實質幫助。悍將期待隨著洋將陸續到齊，透過競爭與觀察，找出最適合新球季的一軍配置。