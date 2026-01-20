快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

▲勇士巴特勒確定右膝前十字韌帶撕裂，賽季提前報銷。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

20日金州勇士主場迎戰邁阿密熱火，雖然最終以135比112贏球狂取4連勝但主戰球星巴特勒（Jimmy Butler）卻在第3節一次進攻，明顯右膝「反折」後當場痛苦倒地傷退。根據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）最新報導，巴特勒確定右膝前十字韌帶撕裂，本賽季提前報銷。

現年36歲，綽號「士官長」的巴特勒，是人氣勁旅勇士除了「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）之外的二當家球星，但今日對上熱火一役，巴特勒因為一次切入導致右膝出現不自然的過度延伸反折，當下痛苦倒地不起，隨後更在隊友攙扶下提前退場。

但根據《ESPN》知名記者查拉尼亞報導，巴特勒確定因右膝前十字韌帶撕裂，本賽季提前報銷。

不過巴特勒受傷，很可能讓近期遭到「冷凍」的庫明加獲得上場機會，此戰賽後當勇士總教練柯爾（Steve Kerr）被問及庫明加是否有機會上場時，柯爾也明確表態，「這件事絕對會，我也相信庫明加已經準備好了。」

但巴特勒本季因傷提前報銷，絕對會讓勇士戰力面臨極大考驗，本季士官長出賽38場，平均可攻下20分、5.6籃板、4.9助攻、1.4抄截表現全面，整體投籃命中率也高達51.9%。

▲勇士庫明加在巴特勒賽季報銷後，可能獲得「解凍」。（圖／達志影像／美聯社）