勇士最大危機！　「士官長」巴特勒右膝重創退場

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士20日主場迎戰邁阿密熱火，雖然最終以135比112贏球狂取4連勝，但主戰球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）卻在第3節一次進攻，明顯右膝「反折」後當場痛苦倒地，隨後在隊友攙扶下傷退，所幸隊友們夠爭氣，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）扛起重任砍下24分、6籃板、4助攻，也讓勇士以23分之差痛宰南灘軍團。

熱火今日作客踢館勇士主場，灣區軍團今日也迎接老朋友威金斯（Andrew Wiggins），為這位昔日舊將舉辦歡迎儀式，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽前也和威金斯擊掌交流致意。

此戰開賽熱火雖然取得領先優勢，但隨後勇士迅速回穩，團隊火力加持下，半場打完以70比66取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場開打，勇士遭遇大麻煩，「士官長」巴特勒一次切入時，右膝明顯遭遇過度延伸，當下甚至痛苦倒地無法起身，隨後在隊友攙扶下才退場接受治療，但此戰也確定無法回歸。

不過勇士諸將在巴特勒傷退後，反而激起團隊士氣，最終也以23分之差贏球拿下4連勝。

勇士此戰共7人得分達雙位數，波傑姆斯基砍下全隊最高24分外帶6籃板、4助攻，「咖哩大神」柯瑞則是19分、3籃板、11助攻。

熱火方面，此戰以鮑威爾（Norman Powell）砍下21分最高，威金斯回到前東家，此戰貢獻18分、5籃板。

▲勇士巴特勒抱著右膝痛苦倒地不起。（圖／路透）