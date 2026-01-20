運動雲

申皓瑋求婚成功笑喊「比去球場還緊張」　新季洋砲加入競爭感提升

▲申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）

▲申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將外野手申皓瑋在春訓期間接受訪問，場邊話題不只圍繞新球季準備，還多了人生重要進度。他近日順利完成求婚，談起過程直呼「比去球場還緊張」，也坦言新身分讓自己多了一份責任感，成為迎接新球季的重要動力。

申皓瑋透露，求婚計畫大約準備了三個禮拜，其實去年就有想法，但因為賽季忙碌遲遲未能實現，今年年初趁著回到球隊前的空檔完成心願。當天包括王維中、陳晨威等好友到場相挺，讓他相當感謝，「前置作業真的不容易，很謝謝身邊朋友幫忙。」

談到腳傷狀況，申皓瑋表示，去年賽季中受到傷勢影響，休季期間持續追蹤檢查，回到球隊前一週也再度確認狀況，目前恢復情形良好。「雖然沒有 100%，沒有像另外一隻健康的腳那麼好，但就是算正常。」

回顧去年被認為是職棒生涯相對穩定的一季，申皓瑋對新球季選擇「歸零」看待。他不為自己設定具體數字目標，而是希望把過去做得好的地方再做好、不足之處持續修正。

面對外籍洋將加入、外野競爭更加激烈，他直言「一定有啊，而且現在外野今年練球外野蠻多人的，每個實力都還不錯，然後又多一個新的人，蠻期待他加入。」

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

