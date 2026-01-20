運動雲

「這不是我想要的贏球方式」對手傷退讓出勝利　辛納首輪過關仍展現風度

▲辛納首輪對手加斯東再連掉兩盤後選擇退賽。（圖／路透）

▲辛納首輪對手加斯東再連掉兩盤後選擇退賽。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男子單打首輪賽事20日如火如荼進行中，兩屆衛冕軍、義大利名將辛納（Jannik Sinner）在拉沃球場（Rod Laver Arena）開啟衛冕之路，首輪碰上對手為法國好手加斯東（Hugo Gaston），辛納在以6比2、6-1 領先兩盤的情況下，因加斯東因病選擇退賽，僅耗時68分鐘便順利晉級第二輪。

比賽首盤由辛納發球，開局他就面臨考驗，一上來就送給加斯東三個破發點，好在隨後辛納穩住陣腳連得5分成功保發，化解開局危機，但雙方還是呈現拉鋸，不過打到2比2平手後，辛納找到進攻節奏連拿4局，很快以6比2奪下首盤。

次盤，加斯東抵抗更為微弱。比賽進行至第6局時出現驚險畫面，辛納一記精妙小球取得破發點，加斯東為救球不慎摔倒，辛納隨即上前關心對手狀況。

而加斯東整盤僅在第5局保住一個發球局，也讓辛納以6比1快速再下一盤，也率先聽牌，隨後加斯東請求醫療暫停，並召喚醫生進場，但在連丟兩盤過後最終還是選擇棄賽。

賽後受訪時辛納展現運動風範，他提到自己有發現對手發球的速度並不快，尤其是在第二盤的時候，也坦言靠著對手傷退兵不血刃晉級並不是自己想要的贏球方式，「他是一位非常有天賦的球員，所以我知道自己必須打出極高水準，盡可能保持侵略性。」

▲辛納首輪對手加斯東再連掉兩盤後選擇退賽。（圖／路透）

▲辛納首輪過關。（圖／路透）

此役奪勝後，辛納也將自己在澳網的連勝紀錄推進至15連勝，這次目標是挑戰成為公開賽年代以來，繼曾兩度達成三連霸喬科維奇（Novak Djokovic）之後，第二位在墨爾本公園達成男子單打三連霸壯舉的選手。

談到回歸墨爾本公園的心情，辛納說：「我覺得自己準備得非常充分，我很滿意今天的開局，雖然會有一點緊張，但現在是享受比賽的時候，我們平時訓練就是為了這樣的時刻，所以能回到這裡真的很棒。」

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

運科中心研發「台版智慧發球機」　運動部後勤、訓練持續優化

