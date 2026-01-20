運動雲

批勇士「8打5」　氣到衝上場的獵鷹主帥柯納：我來當球隊的第六人

▲獵鷹柯納、勇士辛特力。（圖／PLG提供）

▲獵鷹主帥柯納賽後批勇士「8打5」，直言自己必須挺身而出當球隊第六人。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

台南台鋼獵鷹20日在全場最多11分落後情況下，末節上演大逆轉，在洋將多比單節獨拿15分帶領下，最終以90比85擊敗台北富邦勇士，拿下2連勝。不過此戰獵鷹總教練柯納在比賽中，一度不滿尺度衝入場內遭吹技術犯規，賽後他也直言，「我不想談太多裁判的問題，但很多吹判對我們不利，如果我們今天面臨『8打5』，那麼我就會挺身而出，當球隊的第六人！」

4天內進行主場第3戰，獵鷹今日面對勇士踢館，也是例行賽第2名保衛戰，但勇士此戰上半場就一度建立雙位數領先，前3節打完仍以3分取得超前情況下，獵鷹末節上演逆襲戲碼，在洋將多比單節獨拿15分帶動下，最終獵鷹以5分之差收勝。

賽後獵鷹主帥柯納直言，「雖然贏球，但我不認為此戰我們打得好，這離我們最好的狀態還很遠，我不滿意此戰很多表現。不過最後關頭我們找到團隊該有的能量，包括谷毛唯嘉最後打到快抽筋，多比、翟蒙都展現了很棒的能量，不放棄的團隊是很難被擊敗的！」

全場貢獻13分、3籃板、8助攻，2抄截的谷毛唯嘉表示，「上一次對到勇士，我們大比分落敗，從那場敗仗學到很多，積極檢討並擬定攻守策略，此戰我們進攻端有做得比上次好，但防守端沒有達到理想中的樣子，4天內第3場比賽，大家真的有點累，因此下半場專注力有點跑掉，很開心大家有凝聚起來拿回勝利。」

談到此戰一度激動「衝入場內」，導致吞下技術犯規一事，柯納則強調，「我不想談論太多裁判的問題，但身為教練，有時候就是必須要為你的球員挺身而出，很多吹判對我們不利，我就必須為團隊爭取，即便我要被趕出去也沒關係。身為教練就必須保護球隊，勇士很有天份，因此不需要太多保護，如果我們今天面臨對手『8打5』（指裁判哨音幫忙），那麼我就會挺身而出當球隊的第六人。」

▲台鋼獵鷹多比、谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲獵鷹主控谷毛唯嘉認為此戰團隊防守還能更好。（圖／PLG提供）

