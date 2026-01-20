邊打邊調整！劉宛渝亞錦賽克服預賽低迷、不定向飛靶霸氣摘金

▲劉宛渝。（圖／資料照）

記者蔡厚瑄／台北-杜哈連線報導

2026年亞洲飛靶射擊錦標賽近日在卡達杜哈登場，巴黎奧運射擊國手劉宛渝20日不僅與林怡君及葉美萱在團體賽奪銀，隨後自己更在女子不定向飛靶決賽摘金。新年第一站就奪金開出紅盤，也為劉宛渝在亞運大賽年注入一劑強心針。

劉宛渝在本次預賽表現起伏較大，經過5回合賽事，最終以總計108分、排名第7之姿驚險擠進決賽。劉宛渝坦言，預賽期間狀態確實不理想，當時策略就是邊打邊調整，除了技術面不斷進行些微修正外，她認為調整最多的是心態。而2024年首登奧運舞台的經驗，也讓她在面對落後時能更有條理地應對。

進入決賽後，劉宛渝表現明顯回穩，最終射出24分的高標，以1分之差險勝哈薩克選手伊布拉希莫娃（Eleonora Ibragimova），成功站上最高頒獎台。此外，由劉宛渝、林怡君與葉美萱組成的台灣隊，也在女團項目中發揮穩定戰力，順利摘下銀牌。

談及預賽的心路歷程，劉宛渝表示團體賽與預賽時並沒有想太多，主要是專注於當下的動作調整。對於能在新年開出紅盤，她表示：「很開心新年第一站就能拿下好成績，開出一個好彩頭。」

結束亞錦賽後，劉宛渝行程仍相當緊湊，接下來將直飛阿拉伯聯合大公國參加大獎賽，隨後再飛回杜哈參加另一場大獎賽，預計要到農曆小年夜才會返台。休息過後，劉宛渝將再度啟程參加世界盃，持續以賽代訓，為2026年名古屋亞運做好萬全準備。