運動雲

>

邊打邊調整！劉宛渝亞錦賽克服預賽低迷、不定向飛靶霸氣摘金

▲▼台灣隊奧運射擊代表隊成員 楊昆弼、林怡君、劉宛渝、李孟遠。（圖／記者許靖騏攝）

▲劉宛渝。（圖／資料照）

記者蔡厚瑄／台北-杜哈連線報導

2026年亞洲飛靶射擊錦標賽近日在卡達杜哈登場，巴黎奧運射擊國手劉宛渝20日不僅與林怡君及葉美萱在團體賽奪銀，隨後自己更在女子不定向飛靶決賽摘金。新年第一站就奪金開出紅盤，也為劉宛渝在亞運大賽年注入一劑強心針。

劉宛渝在本次預賽表現起伏較大，經過5回合賽事，最終以總計108分、排名第7之姿驚險擠進決賽。劉宛渝坦言，預賽期間狀態確實不理想，當時策略就是邊打邊調整，除了技術面不斷進行些微修正外，她認為調整最多的是心態。而2024年首登奧運舞台的經驗，也讓她在面對落後時能更有條理地應對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入決賽後，劉宛渝表現明顯回穩，最終射出24分的高標，以1分之差險勝哈薩克選手伊布拉希莫娃（Eleonora Ibragimova），成功站上最高頒獎台。此外，由劉宛渝、林怡君與葉美萱組成的台灣隊，也在女團項目中發揮穩定戰力，順利摘下銀牌。

談及預賽的心路歷程，劉宛渝表示團體賽與預賽時並沒有想太多，主要是專注於當下的動作調整。對於能在新年開出紅盤，她表示：「很開心新年第一站就能拿下好成績，開出一個好彩頭。」

結束亞錦賽後，劉宛渝行程仍相當緊湊，接下來將直飛阿拉伯聯合大公國參加大獎賽，隨後再飛回杜哈參加另一場大獎賽，預計要到農曆小年夜才會返台。休息過後，劉宛渝將再度啟程參加世界盃，持續以賽代訓，為2026年名古屋亞運做好萬全準備。

關鍵字： 劉宛渝亞錦賽射擊飛靶台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

25歲社會人左投日職落選來台圓職棒夢　田澤純一給中肯建議

25歲社會人左投日職落選來台圓職棒夢　田澤純一給中肯建議

【全家都去台北？】姐姐一說出口　米克斯當場心碎QQ

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2勇士巴特勒膝傷　確定賽季提前報銷

3日職新共識　賽前禁止「敵我交談」

4赫南德茲留道奇？美媒點名潛在買家

5日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

最新新聞

1中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員媒體0票

2勇士遭逆轉　吳永仁談兩大致命傷

3造型超狂！大坂直美澳網驚豔開胡

4劉宛渝亞錦賽不定向飛靶摘金

5批勇士8打5　柯納：我來當獵鷹第六人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

安成宰在女兒面前好卑微

【考卷沒寫名字95分變0分】毒舌老師回任復仇　全班家長怒到崩潰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366