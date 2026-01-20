運動雲

>

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

▲日本名將大坂直美澳網造型吸睛。（圖／路透）

▲日本名將大坂直美澳網造型吸睛。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽單打首輪賽事20日持續於墨爾本公園開打。過去兩度在澳網封后的日本名將大坂直美（Naomi Osaka）今日在拉沃球場正式開啟征程。她場上歷經三盤激戰，最終以6比3、3比6、6比4擊敗克羅埃西亞新星魯茲奇（Antonia Ruzic）挺進次輪，不過讓人震撼的卻是她出場時一身宛如歌劇女伶的造型。

在比賽正式開打前，大坂直美便貢獻了澳網史上最令人印象深刻的出場秀之一。她頭戴裝飾著蝴蝶、附有白色長紗且遮住眼睛的巨型圓頂禮帽，手撐白色陽傘緩步入場。在現場觀眾的驚呼與掌聲中，大坂直美脫下白色薄紗裙褲，露出與球衣同樣是藍綠花紋配色的流蘇外套。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大坂直美這次的入場造型由時裝設計師Robert Wun親自操刀，這位設計師過去曾為Beyoncé、Cardi B和Ariana Grande等巨星設計造型。大坂直美告訴《VOGUE》，服裝靈感源自她2歲女兒對書中「水母」照片展現的興奮之情。因被水母的美麗、優雅及其蘊含的力量所吸引，大坂直美與Nike團隊分享靈感，團隊將這種海洋生物融入了她的造型：一件紮染的青綠色連帽拉鍊外套，袖子上懸掛著有機紋理的流蘇，內搭一件同色系的工字背心。

▲日本名將大坂直美澳網造型吸睛。（圖／路透）

▲日本名將大坂直美澳網造型吸睛。（圖／路透）

儘管造型華麗，但大坂直美在場上的晉級過程並不輕鬆。首輪面對今日迎來23歲生日的克羅埃西亞好手魯茲奇，大坂直美在首盤表現穩定，兩度破發成功，先以6比3取得領先。然而次盤她卻遭遇魯茲奇頑強反撲，節奏被打亂以3比6讓出，戰局遭扳平。

關鍵決勝盤，雙方陷入2度互破的拉鋸戰。不過經驗豐富的大坂直美在盤末關鍵時刻找回發球手感，重砲Ace球連發重掌優勢，最終耗時2小時22分鐘，才在三盤大戰驚險中勝出。

▲日本名將大坂直美澳網造型吸睛。（圖／路透）

▲日本名將大坂直美（左）澳網首輪耗時2小時22分鐘，才在三盤大戰中勝出。（圖／路透）

大坂直美在賽前與賽後訪談中多次強調心態轉變，她表示：「我只希望無論最終結果如何，將來回顧這次比賽都不會有所遺憾。我想變成更優秀的球員，2025美網4強時確實輸得很可惜，所以希望這次能表現更好。」至於場上狀態，大坂自認已從月初聯合盃時的感冒中恢復健康，「我希望打得更具侵略性與自信，目前感覺在防守方面做得還不錯。」

順利開胡後，大坂直美次輪對手將是羅馬尼亞名將塞斯蒂婭（Sorana Cirstea）。

關鍵字： 大坂直美澳網魯茲奇網球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

25歲社會人左投日職落選來台圓職棒夢　田澤純一給中肯建議

25歲社會人左投日職落選來台圓職棒夢　田澤純一給中肯建議

Karina見粉絲摔倒 急忙停下..擔心皺眉

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2勇士巴特勒膝傷　確定賽季提前報銷

3日職新共識　賽前禁止「敵我交談」

4赫南德茲留道奇？美媒點名潛在買家

5日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

最新新聞

1中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員媒體0票

2勇士遭逆轉　吳永仁談兩大致命傷

3造型超狂！大坂直美澳網驚豔開胡

4劉宛渝亞錦賽不定向飛靶摘金

5批勇士8打5　柯納：我來當獵鷹第六人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

安成宰在女兒面前好卑微

【考卷沒寫名字95分變0分】毒舌老師回任復仇　全班家長怒到崩潰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366