澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

▲日本名將大坂直美澳網造型吸睛。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽單打首輪賽事20日持續於墨爾本公園開打。過去兩度在澳網封后的日本名將大坂直美（Naomi Osaka）今日在拉沃球場正式開啟征程。她場上歷經三盤激戰，最終以6比3、3比6、6比4擊敗克羅埃西亞新星魯茲奇（Antonia Ruzic）挺進次輪，不過讓人震撼的卻是她出場時一身宛如歌劇女伶的造型。

在比賽正式開打前，大坂直美便貢獻了澳網史上最令人印象深刻的出場秀之一。她頭戴裝飾著蝴蝶、附有白色長紗且遮住眼睛的巨型圓頂禮帽，手撐白色陽傘緩步入場。在現場觀眾的驚呼與掌聲中，大坂直美脫下白色薄紗裙褲，露出與球衣同樣是藍綠花紋配色的流蘇外套。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大坂直美這次的入場造型由時裝設計師Robert Wun親自操刀，這位設計師過去曾為Beyoncé、Cardi B和Ariana Grande等巨星設計造型。大坂直美告訴《VOGUE》，服裝靈感源自她2歲女兒對書中「水母」照片展現的興奮之情。因被水母的美麗、優雅及其蘊含的力量所吸引，大坂直美與Nike團隊分享靈感，團隊將這種海洋生物融入了她的造型：一件紮染的青綠色連帽拉鍊外套，袖子上懸掛著有機紋理的流蘇，內搭一件同色系的工字背心。

▲日本名將大坂直美澳網造型吸睛。（圖／路透）

儘管造型華麗，但大坂直美在場上的晉級過程並不輕鬆。首輪面對今日迎來23歲生日的克羅埃西亞好手魯茲奇，大坂直美在首盤表現穩定，兩度破發成功，先以6比3取得領先。然而次盤她卻遭遇魯茲奇頑強反撲，節奏被打亂以3比6讓出，戰局遭扳平。

關鍵決勝盤，雙方陷入2度互破的拉鋸戰。不過經驗豐富的大坂直美在盤末關鍵時刻找回發球手感，重砲Ace球連發重掌優勢，最終耗時2小時22分鐘，才在三盤大戰驚險中勝出。

▲日本名將大坂直美（左）澳網首輪耗時2小時22分鐘，才在三盤大戰中勝出。（圖／路透）

大坂直美在賽前與賽後訪談中多次強調心態轉變，她表示：「我只希望無論最終結果如何，將來回顧這次比賽都不會有所遺憾。我想變成更優秀的球員，2025美網4強時確實輸得很可惜，所以希望這次能表現更好。」至於場上狀態，大坂自認已從月初聯合盃時的感冒中恢復健康，「我希望打得更具侵略性與自信，目前感覺在防守方面做得還不錯。」

順利開胡後，大坂直美次輪對手將是羅馬尼亞名將塞斯蒂婭（Sorana Cirstea）。