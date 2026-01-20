運動雲

>

25歲社會人左投日職落選來台圓職棒夢　田澤純一給中肯建議

▲阿部雄大。（圖／記者楊舒帆攝）

▲阿部雄大。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將近期網羅25歲日籍左投阿部雄大，補進二軍培訓戰力。阿部出身自日本社會人名門球隊ENEOS，曾與重返社會人舞台的前大聯盟投手、味全龍洋投田澤純一同隊效力，是備受矚目的即戰力投手之一。雖然去年挑戰日職選秀未獲青睞，但阿部並未放棄職業夢，選擇以「育成洋將」身分來台，開啟生涯新篇章。

阿部雄大透露，自己從高中畢業後進入社會人球隊，4年來始終以站上職業舞台為目標，「原本就是想成為職業選手，一直以日職為目標努力。」當富邦悍將提出邀請時，他決定把握機會來台挑戰，「台灣球隊找我，我就想試試看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對中職的印象，阿部表示，過去曾透過冬季聯盟賽事觀察台灣棒球，最深刻的感受是，「感覺台灣打者對速球掌握能力很好。」

阿部也分享，當初做出來台決定其實相當果斷。去年富邦悍將首席教練森野将彥與副領隊林威助特地赴日觀察他投球，雙方在當天晚上討論後，他隔天早上便拍板定案。

其實阿部與台灣並非毫無淵源，他回憶高中曾來台，當時還與台灣高中球隊進行交流賽，對台灣並不陌生。如今正式來台發展，他已於上週抵達，正式投入訓練。談到新球季目標，阿部強調不會特別設定個人成績，「比起設定個人成績的數據，更希望能為球隊貢獻，幫助球隊贏球、拿下冠軍，這才是最重要的事。」

曾來台發展的田澤純一也給予阿部建言，阿部透露，「田澤學長有跟他說，你就像現在這樣，按照自己的步調，確實地做好自己該做的事情，在台灣也是有機會留下好成績的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席

2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

3貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

4韓國隊連環噩耗　超級新星嘆：我不夠韓

5赫南德茲留道奇？美媒點名潛在買家

最新新聞

16400萬台幣預算　WBC中華隊銀彈備妥

2鄭世宗曝光經典賽台灣秘密武器！

3續約飛力獅？獅領隊：進行中

4勇士大危機　巴特勒右膝重創退場

5酒井忠晴幽默受訪　用翻譯軟體帶悍將

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366