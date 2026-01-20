25歲社會人左投日職落選來台圓職棒夢　田澤純一給中肯建議

▲阿部雄大。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將近期網羅25歲日籍左投阿部雄大，補進二軍培訓戰力。阿部出身自日本社會人名門球隊ENEOS，曾與重返社會人舞台的前大聯盟投手、味全龍洋投田澤純一同隊效力，是備受矚目的即戰力投手之一。雖然去年挑戰日職選秀未獲青睞，但阿部並未放棄職業夢，選擇以「育成洋將」身分來台，開啟生涯新篇章。

阿部雄大透露，自己從高中畢業後進入社會人球隊，4年來始終以站上職業舞台為目標，「原本就是想成為職業選手，一直以日職為目標努力。」當富邦悍將提出邀請時，他決定把握機會來台挑戰，「台灣球隊找我，我就想試試看。」

談到對中職的印象，阿部表示，過去曾透過冬季聯盟賽事觀察台灣棒球，最深刻的感受是，「感覺台灣打者對速球掌握能力很好。」

阿部也分享，當初做出來台決定其實相當果斷。去年富邦悍將首席教練森野将彥與副領隊林威助特地赴日觀察他投球，雙方在當天晚上討論後，他隔天早上便拍板定案。

其實阿部與台灣並非毫無淵源，他回憶高中曾來台，當時還與台灣高中球隊進行交流賽，對台灣並不陌生。如今正式來台發展，他已於上週抵達，正式投入訓練。談到新球季目標，阿部強調不會特別設定個人成績，「比起設定個人成績的數據，更希望能為球隊貢獻，幫助球隊贏球、拿下冠軍，這才是最重要的事。」

曾來台發展的田澤純一也給予阿部建言，阿部透露，「田澤學長有跟他說，你就像現在這樣，按照自己的步調，確實地做好自己該做的事情，在台灣也是有機會留下好成績的。」