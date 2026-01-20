運動雲

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

▲SBL五隊教練與選手代表、WSBL四隊教練與選手代表。（圖／展逸行銷提供）

▲運動部發出新聞要求籃協針對相關作為改進，籃協今日則以聲明回應。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

運動部昨（19日）發出聲明稿，針對中華籃協主導的SBL超級籃球聯賽相關賽事誠信、地貼引發球員受傷，以及籃協相關補助款核定、運動部相關會議未派決策級主管出席，發出新聞稿公開要求檢討。對此中華籃協今日提出4點聲明回應。

中華籃協聲明如下：

一、SBL暨WSBL賽事所使用之地貼材質係數，均符合國際籃總(FIBA)規範，且與國內職業賽事所使用之地貼相同。本會也立即進行縮小地貼範圍、以割字地貼等改善措施，減少地貼面積。

二、所謂SBL暨WSBL賽事新台幣5183餘萬之申請補助金額，為協會115年度所編列之預算，仍需經運動部開會審查，將核定多少金額，尚不得知。以114年度為例，協會申請補助之金額為約4174萬，運動部核定之金額為約3100萬，協會自籌之比例約為26%，且核定之所有經費皆專款專用於SBL暨WSBL賽事辦理、賽事轉播及補助參賽球隊等計畫上。

三、本會一直以來積極配合出席運動部召開之各項會議，皆由決策層級主管或指派業務同仁出席參加，如有要求應由決策層級以上人員參加，協會必定配合辦理。

四、球員安全、經費申請與運用等，皆為協會應盡之職責，一定配合運動部之指導，徹底檢討，專業治理。

