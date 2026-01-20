224公分溫班亞瑪單場轟7記三分彈　「法國怪物」率馬刺強勢3連勝

記者杜奕君／綜合報導

「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺當家球星，有「法國怪物」稱號的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），20日在主場迎戰猶他爵士之戰，單場三分球12投7中，上場不到27分鐘就高效率砍下33分外帶10籃板、2抄截、2阻攻，也幫助馬刺以123比110撂倒爵士，收下近期一波3連勝。

賽前處於2連勝氣勢正旺的馬刺，今日迎戰西區後段班的爵士，此戰黑衫軍團隊攻勢兇猛，單場投籃命中率高達55.7%，全隊共7人得分達雙位數，其中又以溫班亞瑪上場26分23秒，就18投10中轟下33分、10籃板、2抄截、2阻攻表現最佳。

值得一提的是，近期以「光頭」新造型亮相的溫班亞瑪，全場更是外線手感火燙，單場三分球12投7中，身高224公分卻能有如此外線準度，也讓馬刺最終以13分之差輕鬆取勝。

馬刺除了溫班亞瑪表現出色外，卡索（Stephon Castle）貢獻18分、8助攻，福克斯（De'Aaron Fox）14分、5籃板、8助攻、4抄截。

被馬刺兇猛火力轟得灰頭土臉的爵士方面，本季表現大爆發的主控喬治（Keyonte George）30分、6助攻，紐基奇（Jusuf Nurkic）則有20分、9籃板、5助攻。

▲「法國怪物」溫班亞瑪單場投進7記三分球狂飆33分，率領馬刺3連勝。（圖／路透）