運動雲

>

224公分溫班亞瑪單場轟7記三分彈　「法國怪物」率馬刺強勢3連勝

記者杜奕君／綜合報導

「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺當家球星，有「法國怪物」稱號的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），20日在主場迎戰猶他爵士之戰，單場三分球12投7中，上場不到27分鐘就高效率砍下33分外帶10籃板、2抄截、2阻攻，也幫助馬刺以123比110撂倒爵士，收下近期一波3連勝。

賽前處於2連勝氣勢正旺的馬刺，今日迎戰西區後段班的爵士，此戰黑衫軍團隊攻勢兇猛，單場投籃命中率高達55.7%，全隊共7人得分達雙位數，其中又以溫班亞瑪上場26分23秒，就18投10中轟下33分、10籃板、2抄截、2阻攻表現最佳。

值得一提的是，近期以「光頭」新造型亮相的溫班亞瑪，全場更是外線手感火燙，單場三分球12投7中，身高224公分卻能有如此外線準度，也讓馬刺最終以13分之差輕鬆取勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬刺除了溫班亞瑪表現出色外，卡索（Stephon Castle）貢獻18分、8助攻，福克斯（De'Aaron Fox）14分、5籃板、8助攻、4抄截。

被馬刺兇猛火力轟得灰頭土臉的爵士方面，本季表現大爆發的主控喬治（Keyonte George）30分、6助攻，紐基奇（Jusuf Nurkic）則有20分、9籃板、5助攻。

▲「法國怪物」溫班亞瑪單場投進7記三分球狂飆33分，率領馬刺3連勝。（圖／路透）

▲「法國怪物」溫班亞瑪單場投進7記三分球狂飆33分，率領馬刺3連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA溫班亞瑪斑馬馬刺Victor Wembanyama爵士

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

衛冕軍雷霆重傷害！　二當家威廉斯再度負傷將缺陣數周

衛冕軍雷霆重傷害！　二當家威廉斯再度負傷將缺陣數周

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

謝亞軒飆23分7助攻、馬可24分22籃板　特攻大勝終止3連敗

謝亞軒飆23分7助攻、馬可24分22籃板　特攻大勝終止3連敗

「詹皇明星臉」在台籃夢想家　班提爾：不是第一次有人說我像

「詹皇明星臉」在台籃夢想家　班提爾：不是第一次有人說我像

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

快訊／領航猿卡米諾斯聲援孫思堯　痛批台灣雙職籃「暴力行為」

快訊／領航猿卡米諾斯聲援孫思堯　痛批台灣雙職籃「暴力行為」

國王客場20分慘敗　林書緯賽後說重話：團隊看起來很軟

國王客場20分慘敗　林書緯賽後說重話：團隊看起來很軟

「這個聯盟就是這樣！」　國王主帥洪志善不滿主客場哨偏頗

「這個聯盟就是這樣！」　國王主帥洪志善不滿主客場哨偏頗

WTT球星挑戰賽杜哈站　鄭怡靜、郭冠宏16強中箭落馬

WTT球星挑戰賽杜哈站　鄭怡靜、郭冠宏16強中箭落馬

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

3貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

4韓國隊連環噩耗　超級新星嘆：我不夠韓

5道奇簽塔克　西語老師轉戰左外野？

最新新聞

1開訓先抓細節！林威助要求態度、執行力

2馬鋼談兄弟轉戰悍將心境：到哪都競爭

3「我還有油！」31歲劉昱言加入悍將盼證明自己

4悍將補左投劉昱言林威助曝原因

5後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366