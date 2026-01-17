WTT球星挑戰賽杜哈站　鄭怡靜、郭冠宏16強中箭落馬

▲17歲台灣桌球小將郭冠宏在WTT球星挑戰賽杜哈站無緣前進8強。（圖／取自WTT官網）

記者杜奕君／綜合報導

WTT球星挑戰賽杜哈站今天進行單打16強賽程，其中我國一姊鄭怡靜與小將郭冠宏，雙雙遭到擊落，其中年僅17歲的郭冠宏，在男單16強賽遭遇20歲的中國大陸年輕好手黃友政上演激戰，最終以6比11、15比17、5比11直落三敗下陣來，無緣8強。

世界排名第66名的郭冠宏，本周球星挑戰賽在32強賽拍落世界排名第13名的德國老將杜達（Benedikt Duda）後，順利挺進本次男單16強。

不過今天16強戰，他則是碰上生涯前兩度交手還不曾拿下勝利的黃友政，雙方最近一次碰頭是在去年世青賽男單8強賽，當時雙方在苦戰6局後由黃友政以4比2勝出。

而雙方今天再度交手，郭冠宏在首局前段還與對手拉鋸，但局中就被黃友政拉開差距，以6比11先讓出首局，第二局黃友政乘勝追擊開局就取得領先，但郭冠宏也展現韌性，一路追到9比9平手局面，雙方接下來也一路拉鋸到15比15後，才由黃友政突破僵局以17比15勝出，取得2比0聽牌。

第三局黃友政開局就取得3比0領先，儘管郭冠宏隨後連追3分扳平，但黃友政馬上又打出一波5比0拉開差距，並以11比5勝出，搶下8強門票，郭冠宏則止步16強。

至於台灣一姊鄭怡靜，則是在女單16強賽以1比3不敵世界排名第20名的波多黎各好手迪亞茲（Adriana Diaz），同樣止步於16強。在兩人雙雙無緣8強後，台將本次在此站賽事也全數落幕。

▲鄭怡靜也在16強賽中箭落馬。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）