謝淑薇出征澳網混雙邀請賽　小組賽吞敗無緣爭冠

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇在本屆澳網的混雙邀請賽出局，無緣晉級決賽爭冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽在開幕周推出許多造勢活動及表演性質賽事，除了日前周杰倫參賽、葛蘭喬安娜拿下亞軍的「一分」大滿貫賽事之外，「百搭天后」謝淑薇與去年溫布頓錦標賽男雙冠軍的英國名將凱許（Julian Cash）首度組軍，開幕周共同角逐「混合雙打邀請賽」只可惜小組賽次役敗給「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）領軍地主組合，謝淑薇出局無緣爭冠。

表演性質的澳網「混雙邀請賽」，由6隊分成2組捉對廝殺，每場僅限10分鐘，獲得最多分的組合出線；兩組最多勝場且總得分最高隊伍，再進行壓軸決戰。

經驗豐富的謝淑薇和凱許周六小試身手，首戰11比8力退美國湯森（Taylor Townsend）與英國斯庫普斯基（Neal Skupski）；「台英聯軍」關鍵第2場力抗左右開弓的澳洲外卡佩雷絲（Ellen Perez）與基里奧斯，開賽陷入落後，苦苦追趕下仍以8比12落敗，只能坐視2連勝的東道主最終於小組賽出線。

台灣網球天后謝淑薇，職業生涯拿過9座大滿貫冠軍，包括女雙7座、混雙2座，其中2024年澳網就囊括雙料金盃，她即將在熟悉的墨爾本公園硬地賽場出擊，再接再厲爭取佳績。

關鍵字： 謝淑薇澳網混雙邀請賽

