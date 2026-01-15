運動雲

>

三上悠亞領銜Formosa Sexy全員出擊　夢想家「夢の恋」主題周登場

▲三上悠亞領銜Formosa Sexy全員出擊，夢想家「夢の恋」主題周登場。（圖／夢想家提供）

▲三上悠亞領銜Formosa Sexy全員出擊，夢想家「夢の恋」主題周登場。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家1月17日、18日將回到台中洲際迷你蛋主場，先後迎戰新北國王與桃園台啤永豐雲豹。球團以 Formosa Sexy為主軸，推出【夢の恋】主題週，女孩們將帶來特別演出，為球迷增添主場應援亮點。包括人氣女神三上悠亞以及Formosa Sexy啦啦隊都將全員到齊應援。

除此之外，現場也特別規劃限定活動，【夢の恋 搖搖樂】有機會帶走【夢の恋】女孩御守等限定好禮(數量有限，兌完為止)。【夢の恋 心語傳遞】則可以讓球迷於現場書寫想對女孩說的話並投遞至夢想郵筒，將會把你的心意傳遞給女孩！

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩日賽後也將分別舉辦【夢の恋】 FS 賽後拍照會、簽名會，賽事當日現場於夢想商店單筆消費達指定門檻即有機會取得活動資格，1/17 賽後可與女孩全員一起大合照；1/18 則可獲得官方指定簽名物-【夢の恋】FS 年曆進行簽名，兩日名額有限，敬請把握。詳細辦法與商品資訊，請至夢想家官方社群。

夢想商店呼應主題，推出 Formosa Sexy【夢の恋】限定周邊，將主題視覺與應援元素融入商品設計，讓球迷把女孩們的可愛應援氛圍帶回家。本次限定商品包含 FORMOSA SEXY 應援毛巾、法批、抱枕等周邊配件，無論是進場應援或日常穿搭、收藏都相當合適。另外也推出兼具運動機能與俐落造型的 DREAMERS ATHLETIC 立領拉鍊運動長 TEE，提供球迷更多元的主場穿搭選擇。

夢想家將於 1/17 14:30 迎戰新北國王，1/18 同時段交手桃園台啤永豐雲豹，兩日主場門票已全數售罄。期待球迷進場與夢想家並肩作戰，點燃主場熱情，一起為球員吶喊加油！

關鍵字： 三上悠亞夢想家PLG台籃啦啦隊Formosa Sexy夢の恋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「咖哩大神」老爸球衣也退休　老柯瑞成黃蜂隊史第2人

「咖哩大神」老爸球衣也退休　老柯瑞成黃蜂隊史第2人

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

曾被封「最強新人」　高球女將吳佳晏2026心願拚年度第一

曾被封「最強新人」　高球女將吳佳晏2026心願拚年度第一

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

總獎金200萬美金！鴻海女子公開賽開打　吳佳晏、河本結成焦點

總獎金200萬美金！鴻海女子公開賽開打　吳佳晏、河本結成焦點

詹皇轟31分9籃板10助攻準大三元　湖人25分狂勝老鷹

詹皇轟31分9籃板10助攻準大三元　湖人25分狂勝老鷹

拚到腳踝大扭傷退　海神布里茲克場均25.7分奪2連勝與單周MVP

拚到腳踝大扭傷退　海神布里茲克場均25.7分奪2連勝與單周MVP

拒絕被單季「4殺」　雷霆SGA飆出34分本季首度贏馬刺

拒絕被單季「4殺」　雷霆SGA飆出34分本季首度贏馬刺

熱門新聞

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

22027世界12強參賽名單出爐

3陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！

4紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

5張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

最新新聞

1家正婦＋1！宋晟睿初見林家正：好帥

229年最狂替補　爵士森薩博轟43分壯舉

3賴胤豪坐在家門口發呆　入選狂冒手汗

4鄭浩均服役失聯鬧烏龍　期待對決大谷

5山本由伸「勝利的選擇」引熱潮

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366