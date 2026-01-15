▲三上悠亞領銜Formosa Sexy全員出擊，夢想家「夢の恋」主題周登場。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家1月17日、18日將回到台中洲際迷你蛋主場，先後迎戰新北國王與桃園台啤永豐雲豹。球團以 Formosa Sexy為主軸，推出【夢の恋】主題週，女孩們將帶來特別演出，為球迷增添主場應援亮點。包括人氣女神三上悠亞以及Formosa Sexy啦啦隊都將全員到齊應援。

除此之外，現場也特別規劃限定活動，【夢の恋 搖搖樂】有機會帶走【夢の恋】女孩御守等限定好禮(數量有限，兌完為止)。【夢の恋 心語傳遞】則可以讓球迷於現場書寫想對女孩說的話並投遞至夢想郵筒，將會把你的心意傳遞給女孩！

兩日賽後也將分別舉辦【夢の恋】 FS 賽後拍照會、簽名會，賽事當日現場於夢想商店單筆消費達指定門檻即有機會取得活動資格，1/17 賽後可與女孩全員一起大合照；1/18 則可獲得官方指定簽名物-【夢の恋】FS 年曆進行簽名，兩日名額有限，敬請把握。詳細辦法與商品資訊，請至夢想家官方社群。

夢想商店呼應主題，推出 Formosa Sexy【夢の恋】限定周邊，將主題視覺與應援元素融入商品設計，讓球迷把女孩們的可愛應援氛圍帶回家。本次限定商品包含 FORMOSA SEXY 應援毛巾、法批、抱枕等周邊配件，無論是進場應援或日常穿搭、收藏都相當合適。另外也推出兼具運動機能與俐落造型的 DREAMERS ATHLETIC 立領拉鍊運動長 TEE，提供球迷更多元的主場穿搭選擇。

夢想家將於 1/17 14:30 迎戰新北國王，1/18 同時段交手桃園台啤永豐雲豹，兩日主場門票已全數售罄。期待球迷進場與夢想家並肩作戰，點燃主場熱情，一起為球員吶喊加油！