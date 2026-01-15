好消息！中華隊繼資格賽後反映有效　經典賽證件數增至48張





▲中華隊開訓，會長蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／高雄報導

中華隊先前在世界棒球經典賽資格賽期間，因證件配額不足，導致防護、行政與情蒐等後勤人力嚴重受限，引發外界高度關注。中職會長蔡其昌15日今日受訪時透露，經過反映後，本屆經典賽可使用的證件總數已確實增加，各隊都能獲得48張證件，比資格賽時期多出不少。

蔡其昌直言，「總數有增加啦，比起Q（資格賽），證件張數有增加。」他也坦言，即便如此，對於中華隊這樣「超級後勤團隊」規模而言，仍難以完全滿足需求，「以我們這樣龐大的數量，是沒有辦法全部滿足的，但至少我們反映是有效的。」

國際組組長林建廷進一步說明，經典賽各隊可由球隊直接指派的證件數為48張，「這是包含球員、教練以及後勤人員。」對比資格賽時期僅有39張，上屆經典賽正賽約45張，這次確實有所增加。

面對「證件不夠的人怎麼辦？」的提問，蔡其昌透露，「坐觀眾席。」至於是否買得到票，他表示聯盟正在想辦法協調，「同時都要解決，最後真的不行，就在飯店等。」

對於選手屆時是否會自帶防護員隨隊，蔡其昌表示，目前尚未討論到那一步，「我們在防護工作上會盡力滿足，但現在還沒辦法講到那麼細。選手的調整不會一步到位，需要時間去拉。」他也點出，資格賽實際運作後發現不足，因此這次必須「早早就先開始」，一邊集訓、一邊同步進行行政調整。

「等到大家都確定再要拉，可能會來不及。」蔡其昌強調，這也是為何中華隊必須提早啟動集訓與後勤整備的關鍵原因。

他回憶，資格賽期間便有向大聯盟國際副總裁史莫（Jim Small）反映此問題，「有跟他說，我們國家那麼照顧我們的選手，其實也等於照顧你們大聯盟的選手，這其實應該是好事。但證件發太少，也是等同照顧可能沒辦法周全，至少當時的反映是有效的。」