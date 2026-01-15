等了13年的包機！陳江和開訓迎44歲生日、喊話盼小老弟帶他去邁阿密

▲中華隊教練「紅龜」陳江和迎來44歲生日。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊於15日在高雄國訓中心展開首波集訓。這一天除了是開訓的首日，更恰逢中華隊教練「紅龜」陳江和的44歲生日，在開訓典禮後的溫馨慶生會上，陳江和許下了兩個生日願望，除了希望全隊健康備戰，第二個就是希望這群小老弟能幫他完成懸在心中13年「包機前往邁阿密」的夢想。

經典賽中華隊15日迎來第1階段開訓，今天還是「紅龜」陳江和的44歲生日，球隊也特地在開訓典禮後安排簡單溫馨慶生會，後勤團隊不僅捧出了特製的大蛋糕，更別出心裁地準備了一個陳江和的人形立牌，立牌上除了印有他的照片，還幽默地寫上「每個人最好都來跟我說生日快樂哦」、「守備穩到連蠟燭都不會被風吹倒」等逗趣標語，惹得現場哄堂大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊教練「紅龜」陳江和迎來44歲生日。（圖／記者蔡厚瑄攝）

陳江和國手生涯中最深刻的篇章，莫過於2013年的WBC經典賽，當時中華隊在王建民、郭泓志、彭政閔、高志綱、陽岱鋼等頂尖好手到齊下，以史上最堅強的陣容首度闖進經典賽8強，成功踏上東京巨蛋的賽場。然而中華隊在東京複賽與強敵日本隊激戰至最後一刻，在「只差一顆好球」的勝券在握下，最終仍遺憾遭逆轉惜敗日本，這場關鍵戰役讓中華隊在經典賽史中留下了刻骨銘心的缺憾，最終無緣挺進4強，也錯失了飛往美國本土參賽的機會。

這張「沒坐上的包機位子」成為他心中埋藏了13年的不甘。如今，陳江和的身分已從球員轉為教練，這份執著也轉化為對新一代球員的強烈期許，這次在生日會上也特別許願，除了希望全隊都能在備戰時健健康康，還對著一群小老弟喊話「「2013年沒達成的願望，希望小老弟一定要幫我達成，包機前往邁阿密」。