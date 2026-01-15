擊潰大會第6種子　李哲輝／楊博軒創進印度男雙16強　

▲台灣男雙「李楊配」李哲輝、楊博軒。（圖／VCG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

超級750系列印度羽球公開賽16強於15日展開，台灣男雙李哲輝／楊博軒這次碰上大會第6種子的馬來西亞男雙吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin Mohd Rumsani），經過46分鐘、三局大戰，最終以21比14、17比21、21比14，總局數2比1擊敗強敵，也挺進印度賽男雙8強，而另一組男雙劉廣珩／楊博涵同樣歷經3局大戰，最後上演讓一追二逆轉秀，以17比21、19比21、14比21拿下，同樣挺進8強。

世界排名15名的李哲輝／楊博軒上週在大馬賽直落二敗給印度男雙，新年首戰就遭遇苦澀的一輪遊，本週轉戰印度賽，首輪面對英格蘭男雙萊恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），在苦戰3局後成功勝出，也收下新球季首勝。次輪就碰上前世界第一男雙吳世飛／伊祖丁，兩人這次在印度賽也要力拼衛冕，過去雙方8度碰頭，李哲輝／楊博軒僅拿過2勝。

生涯第9次在國際賽交手，大馬男雙先發制人，開賽就取得6比3領先，不過這次李哲輝／楊博軒明顯是有備而來，先拉出一波6比1攻勢，以12比9佔據領先，接下來又連拿5分，很快就以21比14先下一城。

次局回來，大馬男雙從開賽就一路領先，暫停過後，李哲輝／楊博軒連追3分將戰局追平，然而拉鋸過後，吳世飛／伊祖丁回敬5比1攻勢，以21比17奪下第2局，也在比賽中扳回一城。

關鍵決勝局，李哲輝／楊博軒開賽就拉出4比0攻勢，加上對手多次被抓發球為例，台灣男雙也一步步把比分差拉開，最後成功以21比14勝出，也挺進男雙8強。

至於另一組台灣男雙劉廣珩／楊博涵則是碰上中國男雙黄荻／任翔宇，雖然首局「楊劉配」苦戰過後以17比21丟掉，但下來卻連續以19比21、14比21上演驚天大逆轉，同樣也闖進8強。